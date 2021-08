Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de rubriek Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Esteban Ocon profiteert maximaal van de chaos die Valtteri Bottas veroorzaakt in de eerste bocht, al verdient de Fin ook wel een complimentje voor zijn bijdrage aan de race.

TOP

Esteban Ocon – 10: Start: 8e Finish: 1e

Tienen geef je niet snel, maar zo een race als Ocon zondag had zal hij dan ook niet snel, tot nooit meer hebben. De Fransman profiteert maximaal van het drama in de eerste bocht en de inschattingsfout van Mercedes. Vervolgens moet Ocon wel nog even 67 rondjes lang viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel achter zich zien te houden. Ook dat lukt. Een goede teamgenoot en een flinke dosis geluk helpen hem weliswaar in het zadel, maar hij maakte het zelf knap af. De Alpine-coureur is op geen fout te betrappen en rijdt in een knotsgekke race naar zijn allereerste Grand Prix-overwinning.

Mercedes. © Graphic News

Lewis Hamilton – 8: Start: 1e Finish: 2e

Hamilton helemaal alleen op de startgrid, die foto is nu al iconisch. Het is te hopen dat de wereldkampioen dat op den duur ook in zal zien, want de fout om als enige niet naar binnen te komen voor slicks heeft hem wel een zekere overwinning ontnomen. De rest van zijn race was echter zeer bewonderingswaardig. “Je bent veruit de snelste op de baan”, sprak zijn engineer ‘Bono’ Hamilton bemoedigend toe toen de Brit als laatste de baan weer opkwam. Bij vlagen vloog hij ook echt over het circuit. Alleen Fernado ‘de muur’ Alonso kon de Mercedes-coureur voor even van zich afhouden. Daar mag Esteban Ocon zijn teamgenoot dan ook bijzonder dankbaar voor zijn, want met het tempo dat Hamilton liet zien zat een overwinning er wel in als hij drie ronden eerder voorbij de Spanjaard was gekomen.

Nicholas Latifi – 8: Start: 18e Finish: 8e

Uitgerekend na de slechtste kwalificatie van Williams dit seizoen, pakt de Britse renstal gouden punten in de race in Hongarije. Latifi ligt zelfs nog een hele tijd derde, maar laat zich niet in de val lokken door met de auto’s voor hem mee te proberen te komen. De Canadees rijdt zijn eigen race en spaart zijn banden. Hij valt weliswaar terug naar de achtste plaats, maar het zal zijn team, dat twee jaar moest wachten op punten, een worst wezen. Met de zevende plaats van Latifi en de achtste plek van Russell na de diskwalificatie van Sebastian Vettel, mag Williams tien punten bijschrijven. Het gaat daardoor Alfa Romeo voorbij in het constructeurskampioenschap en klimt naar de achtste plaats met een verschil van zeven punten. Dat is nog eens lekker de zomerstop ingaan.

Lees ook: Racewinnaar Ocon ontsnapt aan straf voor fout parkeren na race

FLOP

Valtteri Bottas – 3: Start: 2e Finish: DNF

Als we Bottas ergens mee mogen complimenteren, is het dat hij de race in ieder geval een stuk spannender heeft gemaakt. Mocht hij de opdracht hebben gekregen de Red Bulls deze race dwars te zitten, dan mag je hem zelfs een tweede compliment geven, want dat deed hij op uiterst fraaie wijze. Door zich flink te verremmen torpedeerde hij Lando Norris in de zijkant van Max Verstappen, om vervolgens zelf door te glijden tegen Sergio Pérez. Ongetwijfeld waren er geen kwade bedoelingen in het spel, maar de actie was een inschattingsfout van jewelste en eentje die niet hoort bij een ervaren Grand Prix-winnaar als Bottas.

Antonio Giovinazzi – 4: Start: 14e Finish: 13e

Het is een weekend om snel te vergeten voor Giovinazzi. Op zaterdag komt hij met de schrik vrij na in de derde vrije training tot twee keer toe de fout in te gaan. De wedstrijdleiding laat het bij een waarschuwing. Maar op zondag maakt de Italiaan het echt te bont. De Alfa Romeo-coureur krijgt een tien seconden stop&go straf, omdat hij meer dan 20 km/h te hard reed in de pitstraat. Erg zonde, want daardoor is zijn race eigenlijk meteen voorbij. Waar de directe concurrentie van de chaos voorin gebruik maakt en op gedisciplineerde wijze punten pakt, doet Alfa Romeo, en met name Giovinazzi, precies het tegenovergestelde.

Aston Martin. © Graphic News

Lance Stroll – 3: Start: 12e Finish: DNF

Het is moeilijk te begrijpen wat er in het hoofd van Stroll om moet zijn gegaan toen de Canadees zich verremde en aan de binnenkant van de bocht het gras op stuurt om de auto’s voor hem te ontwijken. Veel makkelijker te begrijpen zijn de gevolgen van de actie: Twee kapotte auto’s en een zeer sombere Charles Leclerc, die als tweede de bocht zou zijn uitgekomen als Stroll hem niet had geschept. Stroll is meestal op zijn best in omstandigheden als die van zondag. Dat liet hij bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de kwalificatie in Turkije nog zien. Deze keer is het echter ronduit amateuristisch.

Sebastian Vettel – 8: Start: 10e Finish: gediskwalificeerd

Arme Vettel. De Duitser rijdt een geweldige race. Hij is vrijwel foutloos en komt nipt tekort om Esteban Ocon van zijn eerste overwinning af te houden. Met de Aston Martin overstijgt hij alle verwachtingen door na een slechte start uit de chaos van de eerste bocht te blijven en vervolgens zijn aansluiting voorin in het veld niet op te geven. De viervoudig wereldkampioen is zelfs teleurgesteld met zijn tweede plaats, omdat hij de overwinning bijna kon proeven. Zondagavond wordt echter bekend dat er niet genoeg brandstof in zijn AMR21 overgebleven is en dus wordt hij helemaal uit de einduitslag verwijderd. Dat zijn toch achttien kostbare punten die Vettel en zijn team vaarwel mogen zeggen.

Lees ook: Vettel gediskwalificeerd, Hamilton naar tweede plaats gepromoveerd

REST VAN HET VELD

Haas. © Graphic News

Nikita Mazepin – n.v.t.: Start: 19e Finish: DNF

Mick Schumacher – 7: Start: 20e Finish: 12e

Williams. © Graphic News

George Russell – 8: Start: 17e Finish: 9e

Alfa Romeo. © Graphic News

Kimi Räikkönen – 6: Start: 13e Finish: 10e

Alpine. © Graphic News

Fernando Alonso – 7: Start: 9e Finish: 4e

AlphaTauri. © Graphic News

Yuki Tsunoda – 7: Start: 16e Finish: 6e

Pierre Gasly – 7: Start: 15e Finish: 5e

McLaren. © Graphic News

Lees ook: Bottas en Stroll krijgen gridstraf van vijf plaatsen voor veroorzaken crash

Lando Norris – n.v.t.: Start: 6e Finish: DNF

Daniel Ricciardo – 5: Start: 11e Finish: 11e

Ferrari. © Graphic News

Carlos Sainz – 8: Start: 15e Finish: 3e

Charles Leclerc – n.v.t.: Start: 7e Finish: DNF

Red Bull. © Graphic News

Sergio Pérez – n.v.t.: Start: 4e Finish: DNF

Max Verstappen – 7: Start: 3e Finish: 9e