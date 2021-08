Sebastian Vettel is uit de resultaten van de Grand Prix van Hongarije geschrapt. De Duitser kwam in de vermakelijke race als tweede uit de strijd, maar moet die tweede plaats nu inleveren omdat de FIA niet genoeg brandstof uit de auto kon halen bij de verplichte controle na de race. Lewis Hamilton is nu naar de tweede plaats gepromoveerd terwijl Carlos Sainz als derde geklasseerd is.

Sebastian Vettel profiteerde net als Esteban Ocon optimaal van de chaos bij de start van de Grand Prix van Hongarije. De Duitser won enkele plaatsen door de verschillende crashes te ontwijken en kwam bij de herstart als derde op de grid te staan, achter Ocon. Lewis Hamilton was de ‘polesitter’ voor die herstart, maar was de enige die nog op intermediates vanaf de grid vertrok terwijl de rest op slicks in de pitstraat wachtte.

Foto: BSR Agency

Vettel zette Ocon flink onder druk, al kon hij de Aston Martin nooit echt naast de Alpine plaatsen. Toch was het een geweldige middag voor de viervoudig wereldkampioen, die als tweede over de streep kwam. Het was alweer zijn tweede tweede plaats van het seizoen, wat boven verwachting is in de Aston Martin.

Voor Vettel, Aston Martin en Vettel-fans is er echter slecht nieuws: de coureur moet zijn tweede plaats inleveren na een diskwalificatie. Hij is uit de resultaten geschrapt omdat de FIA maar 0,3 liter benzine uit de brandstoftank kon halen, terwijl dat minstens 1 liter moet zijn bij de verplichte controle na de race. Jo Bauer, de afgevaardigde van de technische delegatie van de FIA, legde het voorval bij de stewards neer. Zij zagen geen andere mogelijkheid dan tot diskwalificatie over te gaan, zoals vastgelegd in het reglement. Aston Martin probeerde naar verluidt in de garage nog wel meer benzine uit de tank te persen, maar dat was dus nog steeds niet genoeg voor het proefmonster.

Teambaas Otmar Szafnauer vertelde aan Motorsport-Magazin dat zij nog 1,74 liter in de brandstoftank hadden zitten en dat zij dit konden bewijzen, maar nu blijkt dus dat het team er niet in is geslaagd de benodigde liter te vinden.

Door de diskwalificatie promoveert Lewis Hamilton van de derde naar de tweede plaats, terwijl Carlos Sainz zich voor de boeken op de derde plaats klasseerde. De rest van de top tien ziet er als volgt uit: Fernando Alonso (P4), Pierre Gasly (P5), Yuki Tsunoda (P6), Nicholas Latifi (P7), George Russell (P8), Max Verstappen (P9) en Kimi Räikkönen (P10).

Dit heeft ook gevolgen voor de stand in het kampioenschap. Hamilton krijgt er nu drie punten meer bij, terwijl Verstappen er slechts eentje op vooruit gaat. Daardoor bedraagt het gat nu niet zes, maar acht punten in het voordeel van de zevenvoudig wereldkampioen. Voor Williams is het wel goed nieuws: zij verlaten Hongarije niet met zes, maar tien punten. Aston Martin heeft al aangekondigd in beroep te zullen gaan.