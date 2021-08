Sebastian Vettel heeft tijdens de Grand Prix van Hongarije net naast de overwinning gegrepen. Na een gelukkige start was de Duitser plotseling in de kop van het veld te vinden en gaf hij zijn tweede plek niet meer op. Even leek hij de race op zijn naam te kunnen schrijven, maar revelatie Esteban Ocon gaf geen centimeter cadeau en won de eerste GP van zijn carrière.

“Ik heb zo veel geprobeerd”, zegt Vettel na een flinke zucht over de boordradio. “Maar het volgen is zo moeilijk. We waren sneller.” De Aston Martin-coureur heeft zoveel van zijn auto gevraagd, dat hij zijn bolide halverwege de inlap aan de kant moet zetten. Hij vervolgt zijn weg naar het podium met de benenwagen, al zwaaiend naar de juichende fans. Maar ook als hij aankomt in de pitstraat is hij nog niet helemaal tevreden. “Ik ben teleurgesteld, want we waren iets sneller, maar Esteban maakte geen fouten.”

Vettel zat het merendeel van de race op de staart van de Fransman, maar kon geen gaatje vinden. “Ik kwam niet dichtbij genoeg. Het is een moeilijke baan om in te halen”, vertelt Vettel tijdens zijn interview. “Ik heb heel erg hard gepusht, maar hij bleef op de baan en zijn overwinning is zeer verdiend.” De viervoudig wereldkampioen is niet ontevreden met de tweede plaats, maar mist het gevoel om te winnen. “Voor ons is het een geweldig resultaat, maar als je zo dichtbij bent, ben je natuurlijk meer bezig met de overwinning dan de tweede plek.”

Net als Ocon, profiteerde Vettel van een dramatische openingsfase. “Ik had een hele slechte start, maar daardoor stond ik juist op een goede plek”, legt hij uit. Valtteri Bottas verremde zich en kegelde Lando Norris en Sergio Pérez van de baan. Norris schoot zelfs door tegen Max verstappen aan. Charles Leclerc werd verrast door de Aston Martin van Lance Stroll, die tegen hem aan knalde. “Er gebeurde heel veel voor me. Ik bleef erbuiten en nam de rustige binnenlijn. Daardoor stonden we plotseling vooraan en dat heeft onze race vandaag gemaakt.”

Voor Vettel is het alweer de tweede tweede plaats van het seizoen. Ook in Bakoe profiteerde de Duitser van de dramatiek. Hoewel een overwinning deze keer wellicht mogelijk was geweest, neemt Vettel zichzelf niets kwalijk. “Ik denk dat we erg dichtbij zijn met Esteban in termen van de snelheid. Ik heb zo hard gepusht. Ik wilde hem tot een foutje dwingen,” vertelt Vettel, die zijn meerdere wel in Ocon kan erkennen. “Het is zo moeilijk om aan het eind van de middensector dichtbij te blijven. Ik heb wel dingen geprobeerd, maar hij verdedigde zich goed en liet zich niet gek maken.”