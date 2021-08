De kettingbotsing op de Hungaroring komt veroorzaker Valtteri Bottas op een gridstraf van vijf plaatsen te staan. De Fin verremde zich volledig en schakelde zo meerdere coureurs uit. Ook Lance Stroll zal vijf plaatsen op de startgrid moeten inleveren voor de Grand Prix van België.

De Grand Prix van Hongarije begon onder natte omstandigheden en dus zou er al spektakel komen, maar in bocht 1 ging het al helemaal los. Valtteri Bottas had een slechte start en verloor een aantal posities. De Mercedes-coureur verremde zich vervolgens in bocht 1 en knalde zo tegen de achterkant van de McLaren van Lando Norris. Het was de start van een kettingreactie, waarbij Max Verstappen en Sergio Pérez geraakt werden. Norris en Pérez vielen uit, Verstappen kon met de beschadigde Red Bull niets meer dan de tiende plaats pakken.

Foto: BSR Agency

“Ik had een slechte start”, legt Bottas uit. “Ik had veel wielspin en verloor wat posities. Bij het remmen voor de eerste bocht zat ik in de versnellingsbak van Lando (Norris, red.). Ik verremde me, raakte hem en het was een zooitje”, zo vat Bottas zijn desastreuze race samen.

Voor het veroorzaken van deze crash hebben de stewards hem een gridstraf van vijf plaatsen gegeven voor de volgende race. Dat is de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Het is de eerste race na de zomerstop en gaat op 27 augustus van start met de vrije trainingen op de vrijdag.

Niet alleen Bottas kreeg een gridstraf van vijf plaatsen. Ook Lance Stroll moet vijf plaatsen inleveren op de startgrid voor de Belgische Grand Prix. Hij knalde met zijn Aston Martin vol in de zijkant van de Ferrari van Charles Leclerc, die vanwege de schade uitviel. Ook Daniel Ricciardo raakte betrokken bij die crash. Hij werd in een spin geduwd door Leclerc, die dus de tik van Stroll kreeg.