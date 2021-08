Lewis Hamilton is na afloop van de Hongaarse Grand Prix op bezoek geweest bij de teamdokter. De Brit had last van ‘vermoeidheid en lichte duizeligheid’. Het is volgens de zevenvoudig wereldkampioen nog het gevolg van de coronabesmetting die hij vorig jaar opliep.

De 70 ronden tellende race op de Hungaroring begon onder vochtige omstandigheden, al was het met een buitentemperatuur van ruim 30 graden nog altijd heet te noemen. Hamilton, die in de chaotische race als derde over de streep kwam, zag er op het podium al wat afwezig uit. De Brit deed niet uitbundig mee met de champagneregen en moest op de hoogste trede van het podium geholpen worden door racewinnaar Esteban Ocon, voor de gebruikelijke foto van het podium.

Lees ook: Ocon pakt sensationele zege in knotsgekke Hongaarse GP, Verstappen pakt een punt

Foto: BSR Agency

In een update op Twitter liet Mercedes weten: “Lewis Hamilton zit momenteel bij de teamdokter, hij heeft last van vermoeidheid en lichte duizeligheid.” Teambaas Toto Wolff gaf al aan dat het vooral uit voorzorg was. “Je kan het je gewoon voorstellen, met die hitte en een race met zo veel inhaalacties. Dat is vermoeiend. Ik denk dat hij in orde is, maar better safe than sorry“, aldus de Oostenrijker.

Na de controle schoof de Brit alsnog aan bij de persconferentie voor de podiumfinishers. Daar wachtten Ocon en nummer twee Sebastian Vettel op hem. Bij die persconferentie kreeg hij de vraag of hij denkt dat het mogelijk een ‘long Covid’ is. Hamilton moest vorig jaar de Grand Prix van Sakhir aan zich voorbij laten gaan vanwege een positieve coronatest.

Lees ook: Alonso over klagende Hamilton in titanenstrijd: ‘Hij klaagt altijd’

“Ik ben in orde”, brengt Hamilton het goede nieuws. “Ik had erg last van duizeligheid en alles werd een beetje wazig op het podium. Ik heb het hele jaar gevochten met mijn gezondheid, om gezond te blijven na alles wat er vorig jaar gebeurde. Het is nog steeds een gevecht. Ik heb nog niet met iemand hierover gesproken, maar ik denk dat het sluimert. Mijn training is anders geweest sindsdien en het niveau van vermoeidheid is anders. Ik probeer mezelf nog steeds zo goed mogelijk voor te bereiden. Wie weet wat het vandaag was, misschien was het iets met hydratatie”, aldus de Brit.