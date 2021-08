Aston Martin wil zich niet zomaar neerleggen bij de diskwalificatie van Sebastian Vettel. Het team heeft bij de stewards aangegeven dat het in beroep wil gaan tegen de straf, nadat er te weinig brandstof uit de auto gehaald kon worden voor de verplichte controle na de race.

Vettel reed een keurige race op de Hungaroring, waar hij net als de onverwachte racewinnaar Esteban Ocon optimaal profiteerde van de chaos bij de start. Vettel kwam als tweede over de streep, maar moest zijn Aston Martin in de uitloopronde op de baan achterlaten. Hij mocht dus de mooie bokaal op het podium ophalen, maar moest het porselein weer inleveren nadat hij gediskwalificeerd was.

Foto: BSR Agency

Hij was uit de resultaten geschrapt omdat de FIA maar 0,3 liter benzine uit de brandstoftank kon halen, terwijl dat minstens 1 liter moet zijn bij de verplichte controle na de race. Jo Bauer, de afgevaardigde van de technische delegatie van de FIA, legde het voorval bij de stewards neer. Zij zagen geen andere mogelijkheid dan tot diskwalificatie over te gaan, zoals vastgelegd in het reglement. Aston Martin probeerde naar verluidt in de garage nog wel meer benzine uit de tank te persen, maar dat lukte niet.

Aston Martin mogelijk in beroep

Toch lijkt het verhaal nog een staartje te krijgen. In een FIA-document staat namelijk dat Aston Martin de stewards ervan op de hoogte heeft gebracht dat het van plan is om in beroep te gaan tegen de diskwalificatie van Vettel. Als gevolg daarvan hebben de stewards de FIA verzocht om de auto met nummer vijf erop in beslag te nemen totdat er een daadwerkelijk beroep van Aston Martin klaarligt.

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer had eerder al aangegeven dat het team kan bewijzen dat er nog genoeg benzine in de auto zit. Volgens hem zou er nog 1,74 liter in de brandstoftank moeten zitten, maar kon er dus slechts 0,3 liter uit de tank gehaald worden. Een probleem met de opvoerpomp zou ervoor zorgen dat Vettel de auto moest parkeren en dat er dus niet genoeg benzine uit de auto komt. Het team heeft 96 uur de tijd om te bepalen of het ook echt in beroep gaat, of dat zij het laten schieten omdat ze niet genoeg grond zien voor een beroep.