Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de rubriek Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Daniel Ricciardo is de nieuwe held als verrassende winnaar van de Grand Prix van Italië, terwijl de racewinnaar van vorig jaar Pierre Gasly nu de schlemiel is.

TOP

Daniel Ricciardo – 10: Start: 2e Finish: 1e

Hij had even nodig om te wennen aan de McLaren, maar sinds de zomerstop zit Daniel Ricciardo weer lekker in zijn auto en in zijn vel. De onverwachte, maar welverdiende overwinning in Monza is niet alleen een beloning voor het teamwork bij McLaren, maar ook voor het doorzettingsvermogen van de Australiër. Zowel in de sprintkwalificatie als de race sloeg hij toe bij de start en maakte hij de klus daarna vakkundig af. Hij kreeg het zeker niet in zijn, inmiddels met champagne doordrenkte, schoenen geworpen, maar gebruikte zijn ervaring en verbetenheid om te bewijzen dat hij nog altijd in staat is om Grands Prix te winnen.

Mercedes. © Graphic News

Valtteri Bottas – 9: Start: 19e Finish: 3e

Met de aankondiging van zijn vertrek bij Mercedes en overstap naar Alfa Romeo lijkt een last van zijn schouders te zijn gevallen en kan Valtteri Bottas eindelijk weer vrijuit racen. Hij was de snelste man in de kwalificatie, reed onbedreigd naar de zege in de sprintrace, maar moest de hoofdact achteraan beginnen vanwege een motorwissel. De Fin sneed als een mes door de boter totdat hij aan de staart van Sergio Pérez kwam. Hoewel Bottas de Red Bull niet voorbij kwam, mocht hij toch naar het podium omdat de Mexicaan bij het inhalen van Charles Leclerc een bochtje had afgestoken. De podiumplaats is Bottas gegund voor een weekend waarin hij eigenlijk niets verkeerds deed.

FLOP

Lewis Hamilton – 5: Start: 4e Uitgevallen

In het weekend waarin hij had moeten profiteren van de superieure snelheid van zijn Mercedes, verloor Lewis Hamilton juist twee punten op titelrivaal Max Verstappen. Dat ze elkaar weer tegenkwamen op de baan, was het gevolg van zowel pech als geluk. Na een slechte start in de kwalificatie had Hamilton de hoop eigenlijk al opgegeven, maar door een zeldzame trage stop van Red Bull kon hij na zijn eigen servicebeurt toch weer voor Verstappen op de baan komen. Met marginaal verschil en aangezien geen van beiden elkaar een duimbreed wil toegeven, kwam het wederom tot een voorkombare botsing.

AlphaTauri. © Graphic News

Pierre Gasly – 4: Start: 20e Uitgevallen

Een jaar geleden was Pierre Gasly de gevierde man in Monza na zijn sensationele zege. Hij begon opnieuw goed aan het weekend met een prima kwalificatie, maar verspeelde die goede uitgangspositie met een ongelukkige botsing in de openingsronde van de sprintrace. Nog voor de start van de echte race sloeg de pechduivel opnieuw toe. Op weg naar de grid constateerde Gasly dat er iets mis was met zijn auto en hoewel hij nog wel van start ging, kon het euvel niet permanent worden verholpen, zodat hij zijn AlphaTauri al na een paar rondjes in de pitbox moest parkeren.

Yuki Tsunoda – 5: Start: 15e Niet gestart

Tot overmaat van ramp voor AlphaTauri kon ook Gasly’s teamgenoot Yuki Tsunoda niet aan de race deelnemen door eveneens een technisch probleem. De Japanner was in de kwalificatie wederom gestrand in Q1 en kon in de sprintrace weinig winst boeken. Gelukkig heeft hij zijn contract voor volgend jaar al op zak.

REST VAN HET VELD

Haas. © Graphic News

Nikita Mazepin – 5: Start: 16e Uitgevallen

Mick Schumacher – 6: Start: 18e Finish: 15e

Williams. © Graphic News

George Russell – 8: Start: 14e Finish: 9e

Nicholas Latifi – 7: Start: 13e Finish: 11e

Alfa Romeo. © Graphic News

Antonio Giovinazzi – 6: Start: 7e Finish: 13e

Robert Kubica – 6: Start: 17e Finish: 14e

Alpine. © Graphic News

Fernando Alonso – 7: Start: 10e Finish: 8e

Esteban Ocon – 7: Start: 12e Finish: 10e

McLaren. © Graphic News

Lando Norris – 9: Start: 3e Finish: 2e

Aston Martin. © Graphic News

Lance Stroll – 7: Start: 9e Finish: 7e

Sebastian Vettel – 6: Start: 11e Finish: 12e

Ferrari. © Graphic News

Carlos Sainz – 7: Start: 6e Finish: 6e

Charles Leclerc – 8: Start: 5e Finish: 4e

Red Bull. © Graphic News

Sergio Pérez – 7: Start: 8e Finish: 5e

Max Verstappen – 6: Start: 1e Uitgevallen