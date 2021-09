Daniel Ricciardo heeft een bizarre Italiaanse Grand Prix op zijn naam geschreven. De Australiër rekende bij de start direct af met Max Verstappen, die halverwege de race zou crashen met titelrivaal Lewis Hamilton waarna hun race voorbij was. Lando Norris bezorgde McLaren de één-twee, Valtteri Bottas sloot aan op het podium.

Door de sprintkwalificatie van zaterdag hadden alle coureurs vrije bandenkeuze. Het leverde weinig originele keuzes op aangezien de meeste coureurs voor de mediums kozen, maar Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Pierre Gasly en Robert Kubica besloten op de harde band van start te gaan. AlphaTauri begon al met een achterstand aan de race: problemen met de auto van Yuki Tsunoda verhinderden de Japanner om aan de start te verschijnen. Pierre Gasly viel al na vier ronden uit, ook vanwege problemen met de auto.

Polesitter Max Verstappen had een prima start, maar nummer twee Daniel Ricciardo had een nog betere start en rekende meteen af met zijn oud-teamgenoot. Hamilton wilde ook meteen toeslaan in de tweede chicane, maar Verstappen gaf zich niet gewonnen en de Brit moest even naast de baan over de kerbstones. In het middenveld ging het snel fout voor thuisheld Antonio Giovinazzi, die van de baan getikt werd en schade opliep.

Net als in de sprintkwalificatie werden de onderlinge verschillen al snel groot, al kon Verstappen de McLaren van Ricciardo op de hielen blijven was ook Hamilton nog altijd goed te zien in de spiegels van Norris. Daarachter waren hier en daar wat gevechten, waaronder tussen Esteban Ocon en Sebastian Vettel, waarbij laatstgenoemde probeerde buitenom in te halen bij Variante della Roggia, maar wijd geduwd werd. Het incident kwam onder het vergrootglas te liggen en de stewards wezen Ocon als schuldige aan, die er een tijdstraf van vijf seconden voor kreeg.

In ronde 23 van de 53 kwam de eerste pitstop van de race: raceleider Ricciardo verruilde zijn mediums voor de harde band. Een ronde later maakte Verstappen zijn pitstop, maar dat liep op een ramp uit: de band rechtsvoor werkte niet mee en dus duurde de pitstop 11,1 seconden. Terwijl de nummers één en twee hun pitstops maakten, ging Hamilton dan toch voorbij aan Norris, die eerder naar binnen kwam voor zijn pitstop dan de Mercedes-coureur, die naar de mediums ging.

Foto: BSR Agency

In ronde 26 van de race ging het dan, net als op Silverstone, helemaal fout tussen de twee titelrivalen. Hamilton kwam uit de pitstraat gereden maar Verstappen kwam aangesneld richting de eerste chicane. Hij ging buitenom voorbij aan de Brit, maar de twee gunden elkaar geen millimeter en dat eindigde in tranen voor beide coureurs. Verstappen schoot over de Mercedes van Hamilton heen en ze kwamen in de grindbak terecht. Hamilton probeerde nog weg te rijden, maar de Red Bull die op hem geparkeerd stond betekende ook voor hem einde race. Het incident wordt na de race bekeken door de stewards.

Na enkele ronden achter de safetycar werd het nu al helemaal gemixte veld losgelaten. Charles Leclerc was nu de nummer twee en Sergio Pérez sloot aan op de vierde plaats. Daarachter was Valtteri Bottas nog de ‘dark horse’: de Fin moest achteraan starten vanwege een gridstraf, maar was nu weer in de race voor het podium. Leclerc kon echter geen weerstand bieden en zakte snel terug tot de vijfde plaats, voor teamgenoot Carlos Sainz. Ricciardo en Norris reden zo één-twee, terwijl Pérez als een bodyguard fungeerde ten opzichte van de opstormende Bottas.

Na 53 ronden kwam Ricciardo als eerste over de streep en maakte zo zijn droom waar om zijn eerste race met McLaren te winnen, zijn eerste Formule 1-zege sinds de Grand Prix van Monaco van 2018. Norris toonde zich een teamspeler door de tweede positie vast te houden en zo Pérez achter zich te houden voor een vooral oranje gekleurd podium. Bottas kwam als vierde over de streep, maar neemt de derde plek van Pérez over, die een tijdstraf van vijf seconden had voor het afsnijden en daar een blijvend voordeel aan over te houden. Leclerc en Sainz maximaliseren het resultaat voor Ferrari in het bijzijn van de tifosi met de vierde en zesde plek. Pérez werd vijfde met zijn tijdstraf, Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell en Esteban Ocon completeren de top tien van de bizarre race.

Omdat zowel Verstappen als Hamilton puntloos Monza verlaat, blijft het verschil tussen de twee op vijf punten in het voordeel van de Nederlander staan. De volgende race is de Grand Prix van Rusland, die van 24 tot en met 26 september plaatsvindt.