Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de rubriek Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. De Mannen van Red Bull zien de voorsprong die ze over vijf weekenden hebben opgebouwd als sneeuw voor de zon verdwijnen. Charles Leclerc bewijst dat Ferrari de klim terug naar de top is begonnen.

TOP

Charles Leclerc – 9: Start: 4e Finish: 2e

Een machtige vertoning in de Ferrari. Het team uit Maranello schatte de eigen kansen in aanloop naar dit GP-weekend laag in. Naar eigen zeggen zou het bandenprobleem van Ferrari nog lang niet zijn opgelost. Gezien het karakter van Silverstone, verwachtte het team dus een dramatische race zoals die in Frankrijk. Niets bleek minder waar. Slechts met de grootst mogelijke moeite kon Hamilton Leclerc nog achterhalen. Twee ronden voor het einde moest de Monegask de leiding uit handen geven na het merendeel van de Grand Prix aan kop te hebben gelegen. Ferrari lag zelfs tijdelijk P1 en P2. Dat Leclerc uiteindelijk bedroefd is de overwinning niet binnen te slepen zegt genoeg over de stappen die in Italië zijn gezet.

Valtteri Bottas – 8: Start: 3e Finish: 3e

Een derde plek is wellicht niet sprankelend voor de Fin, maar Bottas zal blij zijn iets voor zijn team te kunnen hebben betekend afgelopen zondag. Bij de herstart van de race werd hij verschalkt door Lando Norris, maar die plek kon Bottas na een slechte pitstop van McLaren weer terugpakken. Door in het slot van de wedstrijd netjes opzij te gaan voor Hamilton deelde hij mee in het Mercedes-feestje. James Vowles zei na afloop zelfs tegen Bottas dat hij deel van de reden was dat Hamilton had gewonnen. Dat moeten toch fijne woorden zijn om te horen als je toekomst bij het team deze zomer wordt bepaald.

McLaren. © Graphic News

Lando Norris – 8: Start: 5e Finish: 4e

Je zou kunnen stellen dat zijn thuispubliek het beste in Norris naar boven haalde, maar eigenlijk zien we Norris het hele seizoen de subtop al aanvoeren. De Brit deed het geweldig in zijn McLaren en schoot na de herstart van de race voorbij Bottas. Door een slechte pitstop raakte hij die plek echter weer kwijt. Bijzonder jammer, want we hadden de Brit toch zeker een podium gegund in zijn thuisrace.

FLOP

Sebastian Vettel – 4: Start: 8e Finish: DNF

De eerste uitvalbeurt voor Vettel met Aston Martin komt op een slecht moment. De Duitser leek net zijn draai te hebben gevonden bij het Britse team en oogde al sterk tijdens de sprintkwalificatie. Aston Martin wilde zich laten gelden tijdens hun eerste thuisrace sinds de terugkeer van het team in de Formule 1 en Vettel had daar een uitgelezen kans voor vanaf de achtste plaats. Als de fabriek met al je onderdelen, monteurs en analisten letterlijk om de hoek is, is het bovendien extra pijnlijk om niet over de streep te komen. Uiteindelijk sleept teamgenoot Lance Stroll met een fraaie vertoning alsnog de punten binnen.

Red Bull. © Graphic News

Sergio Pérez – 4: Start: 20 Finish: 16e

Sergio Pérez heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in Groot Brittannië. De Mexicaan spinde tijdens de sprintkwalificatie van de baan en was daardoor de grote verliezer van zaterdag. Ook op zondag, gestart vanuit de pitstraat, maakt hij geen goede indruk. Een keer kroop hij de top tien in, om daarna weer te moeten stoppen voor een nieuwe set banden. De vorige keer dat Max Verstappen een race niet uitreed, stond Checo klaar om de overwinning op zijn naam te schrijven. Nu was hij nergens te bekennen. Hij weet wel een punt voor de snelste raceronde weg te halen bij Hamilton, maar Red Bull had hem waarschijnlijk liever gebruikt om de Brit vanaf start onder druk te zetten. Zijn team geeft maar liefst 40 punten toe aan Mercedes dit weekend.

Max Verstappen – n.v.t.: Start: 1e Finish: DNF

Verstappen deed helaas niet lang genoeg mee om hem een eerlijk cijfer te kunnen toebedelen. Zeker is wel dat hij de grootste verliezer van het weekend is. Een overwinning in Engeland had een grote stap kunnen zijn voor Verstappen in zijn jacht op de titel. Om Lewis Hamilton in zijn thuisrace te verslaan had zijn favorietenrol zeker bevestigd. Echter ziet de Nederlander zijn rivaal hem tot op acht punten naderen. Hoewel het moeilijk te zeggen valt hoeveel schuld Verstappen aan het ongeluk had, zijn de gevolgen glashelder. De klap, met een impact van 51 G-krachten, zag hem in het ziekenhuis belanden. Het is te hopen dat Verstappen geen complicaties overhoudt aan de afgelopen GP en over twee weken weer terug kan slaan. In Hongarije kende hij wisselende successen. Komende Grand Prix mag het echter niet fout gaan, wil Verstappen als WK-leider de zomerstop ingaan.

REST VAN HET VELD

Haas. © Graphic News

Nikita Mazepin – 5: Start: 19e Finish: 17e

Mick Schumacher – 5: Start: 19e Finish: 18e

Williams. © Graphic News

Nicholas Latifi – 6: Start: 17e Finish: 14e

George Russell – 6: Start: 12e Finish: 12e

Alfa Romeo. © Graphic News

Antonio Giovinazzi – 6: Start: 15e Finish: 13e

Kimi Räikkönen – 5: Start: 13e Finish: 15e

Aston Martin. © Graphic News

Lance Stroll – 7: Start: 14e Finish: 8e

Alpine. © Graphic News

Esteban Ocon – 6: Start: 9e Finish: 9e

Fernando Alonso – 7: Start: 7e Finish: 7e

AlphaTauri. © Graphic News

Yuki Tsunoda – 7: Start: 16e Finish: 10e

Pierre Gasly – 5: Start: 11e Finish: 11e

McLaren. © Graphic News

Daniel Ricciardo – 7: Start: 6e Finish: 5e

Ferrari. © Graphic News

Carlos Sainz – 7: Start: 10e Finish: 6e

Mercedes. © Graphic News

Lewis Hamilton – 8: Start: 2e Finish: 1e