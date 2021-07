Max Verstappen heeft voor het eerst gereageerd na zijn zware crash op Silverstone. De Nederlander zegt in orde te zijn, maar heeft geen goed woord over voor de straf die Hamilton kreeg én stoort zich net als teambaas Christian Horner aan zijn gedrag na de race.

“Blij dat ik in orde ben”, zo tweet Verstappen. “Ik ben erg teleurgesteld dat ik op deze manier ben uitgeschakeld. De straf helpt ons niet en doet geen recht aan de gevaarlijke actie van Lewis op de baan. Om de vieringen te zien terwijl ik nog in het ziekenhuis lag is respectloos en onsportief, maar we gaan door”, steekt hij naar Hamilton.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021

Verstappen kwam met een impact van 51G in de bandenstapels terecht na een touché met Hamilton in Copse. De Nederlander werd daarna uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor een CT-scan, maar de Nederlander laat nu dus in ieder geval weten in orde te zijn.

Hamilton kreeg een tijdstraf van tien seconden voor de crash en werd dus als schuldige aangewezen. Ondanks de tijdstraf zegevierde Hamilton voor het volop aanwezige publiek. Hij vierde de zege uitbundig met de Britse fans, maar dat schoot ook Red Bull-teambaas Christian Horner in het verkeerde keelgat.

“Hopelijk is hij blij met zichzelf”, moppert hij. “Het is gevaarlijk”, vervolgt de Red Bull-teambaas. “Het zag er wanhopig uit. Hij heeft een tegenstander – godzijdank ongedeerd – het ziekenhuis in gereden. Het maakt me niets uit wat Lewis heeft gezegd. Kijk naar je eigen analyse en trek daar je eigen conclusies uit. Voor mij is het een een lege overwinning”, haalt hij nog even uit naar Hamilton. Over de tijdstraf van tien seconden is Horner ook niet te spreken. “Dat was niet echt een straf, of wel dan?”, aldus Horner.