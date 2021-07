Het ging na de zege van Lewis Hamilton in de Grand Prix van Groot-Brittannië natuurlijk maar over één ding. De touché met Max Verstappen en diens zware crash als gevolg. Damon Hill en Jenson Button kwamen er op bij Sky Sports niet uit.

Het ging in de eerste ronde van de race helemaal mis voor Verstappen. De Nederlander sloeg al twee aanvallen van Hamilton met succes af maar bij het ingaan van Copse Corner raakten de twee elkaar, Verstappen crashte hard in de bandenstapel terwijl Hamilton ondanks een tijdstraf de race wist te winnen.

Jenson Button worstelt met de schuldvraag. “Ik vind het een moeilijke. Ja, Lewis zit er gedeeltelijk naast maar dat vind ik niet het belangrijkste. In Copse is binnendoor inhalen heel moeilijk. Hij heeft de apex niet goed beoordeeld, dat kan gebeuren met die snelheid, er is geen ruimte daar voor twee auto’s. De straf vind ik terecht, hij heeft iemand de bandenstapel ingereden.”

Collega-analist en collega-wereldkampioen Damon Hill wijst naar de inhaalactie in de slotfase van de race. Daarbij passeerde Hamilton Leclerc voor de winst nadat deze door overstuur even buiten de baan belandde. “Charles wist dat hij de bocht had verloren daar. Ik weet zeker dat Max wist waar Lewis was maar hij gaf misschien niet genoeg ruimte.”

Foto: BSR Agency

Button countert: “Maar het is niet gebruikelijk om daar aan de binnenkant te zitten. Normaal gesproken haal je er alleen in als je er al voor zit. Max is een racer en hij zal niet zomaar opgeven.” Hill: “Twee auto’s horen elkaar niet te raken. Het was een manoeuvre met veel risico maar Lewis heeft een signaal gegeven, hij zal alles aangrijpen om zich terug te vechten en dat heeft hij met een fantastische zege gedaan. Hij geeft niet zomaar op.”

Het incident heeft zeker gevolgen voor de volgende races, denkt Button: “Dit betekent wel dat de strijd nu onder hoogspanning komt te staan. Dat is leuk voor ons maar is het goed voor hun, vraag ik me af. Ik hoop dat ze begrijpen wat er gebeurd is, dat ze het uitpraten en een streep eronder zetten. Het wordt nu alleen maar emotioneler, ik hoop dat het correct zal verlopen.”