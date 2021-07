De Grand Prix van Groot-Brittannië werd overschaduwd door een harde klapper van Max Verstappen in de eerste ronde. De Nederlander kwam in aanraking met titelrivaal Lewis Hamilton en schoot de muur in met een impact van maar liefst 51 G-krachten. Red Bull eiste natuurlijk een zware straf voor Hamilton, maar de wedstrijdleiding deed het af met tien seconden tijdstraf, die Hamilton niet belemmerden de race te winnen. Een flinke domper voor Red Bull, maar Alexander Albon kan de keuze wel begrijpen.

Albon is reservecoureur van Red Bull en oud-teamgenoot van Verstappen. Het zou hem dus niet kwalijk genomen kunnen worden Red Bulls kant te kiezen. Wellicht waren de gemoederen in de garage al wat bedaard, want tijdens een analyse van het ongeluk blijft de Engelse Thai echter ijzig koel. “Dit zat er al sinds de eerste race van het kampioenschap aan te komen”, zegt hij.

Verstappen leek het in de ogen van Albon de eerste ronde meteen moeilijk te hebben. “Het zag eruit alsof Hamilton Max de hele tijd onder druk kon zetten”, vertelt hij. “De Mercedes doet het echt goed op de rechte stukken in de eerste ronde. Het zou ook kunnen dat Max in de schone lucht reed en daardoor meer lucht moest verplaatsen.”

Volgens Albon had Verstappen het incident anders aan kunnen pakken. “Misschien had Max de binnenkant dicht moeten gooien, zodat Hamilton nooit in die positie kan komen”, legt hij uit. Hamilton zou later in de race nog twee succesvolle inhaalacties plaatsen in dezelfde bocht, Copse Corner. Waarom het toen wel lukte, weet Albon niet zo goed. “Toen Lewis Charles [Leclrec] voorbij ging, hadden ze ongeveer dezelfde positie. Misschien een iets andere hoek, maar je hebt natuurlijk dat moment dat Lewis iets wijder gaat en Max raakt.”

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

De harde klap van Verstappen zorgde voor boze reacties vanuit het Red Bull-kamp. Helmut Marko vond dat Hamilton de zwaarst mogelijke straf moest krijgen. Teambaas Christian Horner noemde het een wonder dat Verstappen niet ernstig gewond was, of erger. Uiteindelijk besloot de wedstrijdleiding het incident af te doen met tien seconden tijdstraf voor Lewis Hamilton. Veel te licht, zullen Verstappen-fans vinden, maar Albon snapt wel waarom: “Het is een hele grote klapper natuurlijk, maar er is nu consistentie vereist. Als je een ongeluk veroorzaakt moet je dezelfde straf krijgen. Het is nu een paar keer gebeurd en het gevolg is altijd tien seconden tijdstraf.”

De coureurs zouden die consistentie ook hebben afgesproken met de elkaar en de wedstrijdleiding. “Daar hebben de coureurs mee ingestemd”, verklaart Albon. Toch kan hij de boze reactie van Red Bull wel volgen. “Op het scherpst van de snede, als het gaat om het kampioenschap, is het natuurlijk wat anders”, zegt hij. “Lewis staat nu dichter bij Max in het kampioenschap. Red Bull heeft een motor en een versnellingsbak minder. Het zorgt er wel voor dat Max meer in het nadeel is.”