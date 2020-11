Rondje buitenlandse media: ‘De halo heeft Grosjeans leven gered’ en ‘Wonder in de woestijn’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de bizarre Grand Prix van Bahrein hebben de internationale media vooral aandacht voor de horrorcrash van Romain Grosjean.

“Het leek wel een Hollywood stunt scène “, schrijft de Daily Mail. “Zoveel vuur, zo beangstigend, het was net fictie. Met een snelheid van 221 kilometer per uur raakte hij de muur en leek het net een dynamiet. De vlammen schoten gelijk de lucht in. De regie zapte gelijk weg en dat is nooit een goed teken. Veel mensen vreesden het ergste voor de 34-jarige Fransman, maar gelukkig is daar de halo. Het titaniumachtige ding boven de hoofden van de coureurs heeft zijn leven gered”, stelt het Britse medium.

De Franse krant L’Équipe geeft de halo een score van 20 uit 20. “De meningen waren unaniem na de crash van Grosjean: Zonder de halo was de Franse coureur overleden op het circuit in Sakhir. Deze titaniumachtige structuur, net boven de hoofden van de coureurs kan 12 ton tegenhouden. In 2018 werd het geïntroduceerd om zo de hoofden van de coureurs beter te beschermen. Zonder de halo was hij niet weggekomen met ‘slechts’ brandwonden aan zijn enkels en handen. De halo is het beste wat de Formule 1 ooit is overkomen. Lange tijd werd er aan getwijfeld, maar dat is nu verleden tijd”, aldus de Franse krant.

“15 Jaar geleden was dit anders afgelopen”, kopt Bild. “De ervaren Fransman, Romain Grosjean, maakte één van de zwaarste ongevallen in jaren mee. Na een touché met Daniil Kvyat rijdt hij met volle snelheid de muur in en verandert zijn bolide in een vuurbal”, schrijft het medium. Volgens oud Formule 1-coureur Ralf Schumacher was het 15 jaar geleden anders afgelopen. “De beschermende kleding moet tien seconden 1000 graden aan kunnen. Dat heeft zijn leven gered”, zegt de oud Williams-coureur.

De Spaanse krant Marca heeft vooral aandacht voor de inspanningen van de FIA om de sport veiliger te maken. “Duizelig en bang stapt Grosjean uit. Hij kijkt naar zijn handen en voeten, snel hinkelt hij naar de medical car. Op zoek naar meer verwondingen, maar nee die zijn er niet. Alle apparaten en protocollen werkten bij één van de zwaarste ongevallen in jaren. Koolstofvezel is sterker dan staal, een halo redt hoofden en dus levens, Nomex, de vlamvertragende kleding, moet brandwonden voorkomen, het medische team reageerde snel en adequaat en Grosjean stapte snel uit”, aldus Marca.

De Zwitserse krant Blick spreekt van een wonder in de woestijn. “Het was een griezelige scène in de avond in Bahrein. Iedereen hield zijn adem in, maar toen we het beeld zagen dat Grosjean was uitgestapt, konden we opgelucht adem halen”, aldus Blick.

