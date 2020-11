Er valt om 17.14 uur een oorverdovende stilte in het mediacenter: ‘Merde, het is Romain’

In het toch al zo koele mediacenter van het Bahrain International Circuit valt om 17.14 uur lokale tijd een oorverdovende stilte. Achterin het beeld op de tv-schermen is seconden na de start opeens een grote brand zichtbaar. Dit is een zeer serieus ongeluk, beseffen de F1-volgers in Bahrein meteen. Maar wie zit er nou gevangen in de auto?

‘Merde’, klinkt het niet veel later. Gevolgd door nog meer Franse vloeken en verbijstering. Op de schermen met tijdwaarneming wordt duidelijk dat Romain Grosjean de ongelukkige is. De Franse collega’s verzamelen zich voor een scherm. Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Het is gissen, want de regie laat uit voorzorg geen herhaling(en) zien. Ook Olivier Fisch, mediagedelegeerde namens de internationale autosportfederatie en Fransman, is de persruimte binnengewandeld.

Minuten lijken een eeuwigheid te duren. Fisch staat in contact met de wedstrijdleiding. Maar ook hij heeft geen nieuws. Pas nadat de beelden worden herhaald en Grosjean uit de vlammenzee is gered, golft er een zucht van verlichting door de zaal. De crash wordt uitgebreid geanalyseerd. Slotconclusie: de Fransman heeft veel geluk gehad. De rollbar en halo hebben gedaan wat ze moesten doen, ze hebben samen met de alerte FIA-arts Ian Roberts en de marshals zijn leven gered.

‘Kennelijk geen gewonden’, meldt Fisch na een bericht uit de andere bubbel. Grosjean heeft brandwonden, is zonder linkerschoen uit de vlammenzee ontsnapt en heeft wat kneuzingen, zo luidt de eerste diagnose.

Bij het medical center heeft zich inmiddels een batterij cameraploegen gemeld. Grosjean is er voor controle naartoe gebracht, de traumahelikopter start direct de motoren. Een kwartier later wordt de Franse coureur er per brancard naartoe vervoerd, hij gaat voor een uitgebreide controle via de luchtbrug naar het BDF Military Hospital.

Bij een buitenlandse collega achter mij loopt ondertussen een whatsapp-bericht binnen: een manager vraagt of hij toevallig weet wie de reservecoureur bij Haas is? Hij kent nog wel iemand die volgende week eventueel kan en wil instappen.