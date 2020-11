Alan van der Merwe, bestuurder van Medical Car: ‘Was misschien een seconde, voelde als een eeuwigheid’

Zoals gewoonlijk reed de Medical Car achter de twintig coureurs aan bij de start van de Grand Prix van Bahrein. Bestuurder Alan van der Merwe had echter nooit kunnen voorspellen dat hij in bocht 3 al nodig was na een zware crash van Romain Grosjean, waarbij de Fransman in een vlammenzee terechtkwam. Alan van der Merwe was als bestuurder van de Medical Car direct ter plaatse en was onder de indruk dat Grosjean zelf uit het wrak sprong: “Dat is indrukwekkend na zo’n crash.”

“Het was een grote verrassing voor ons, we hebben nog nooit zoveel vlammen gezien in twaalf jaar tijd”, zegt Van der Merwe nadat Grosjean naar het medical center is afgevoerd. “We hebben nog nooit zoveel vlammen gezien bij zo’n soort impact. We moesten het dus eerst nog even allemaal beseffen. Het was misschien een seconde of zo, maar het voelde als een eeuwigheid. Toen kwam Romain zelf uit de auto. Dat is indrukwekkend na zo’n crash.”

“We waren een beetje opgelucht toen we hier kwamen, dat hij in orde was”, vervolgt de bestuurder van de Medical Car. “Het laat maar zien dat alle systemen die we ontwikkeld hebben werken. De halo, de vangrails, de gordels, alles werkt zoals het hoort. Zonder één van die dingen had het anders af kunnen lopen”, concludeert hij.

