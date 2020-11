Video: Grosjean ongedeerd na horrorcrash in openingsronde GP Bahrein

De Grand Prix van Bahrein is snel na de start van de race stilgelegd vanwege een zeer zware crash van Romain Grosjean. De Fransman knalde op volle snelheid met de Haas de vangrail in met als gevolg een enorme vlammenzee. Grosjean is uit de auto gekomen, maar wordt wel naar het medisch centrum vervoerd.

De start leek enigszins soepel te verlopen totdat het na bocht twee fout ging voor Grosjean. De Fransman werd aangeraakt door Daniil Kvyat nadat hij zelf plots naar rechts schoot en knalde op volle snelheid de vangrails in. Het eindigde in een enorme vlammenzee waarop de wedstrijdleiding direct besloot om de race stil te leggen.

Op beelden na afloop van de crash is goed te zien dat de Fransman van enorm geluk mag spreken dat hij uit de auto kon springen. De Haas ligt in tweeën met een groot deel van de cockpit in de vangrail. Hij wist dus op eigen kracht uit de auto te springen en werd, met de nodige moeite, naar de ambulance geholpen door het medische team. In een verklaring laat Haas weten dat Grosjean wat brandwonden heeft aan zijn handen en enkels, ‘maar voor de rest is hij in orde’.

Er wordt nu hard gewerkt om de vangrails te repareren. De wedstrijdleiding meldde om 15:33 uur Nederlandse tijd dat de race met nog ten minste 45 minuten uitgesteld wordt.