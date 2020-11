Coureurs in onwetendheid op boordradio na crash Grosjean: ‘Zeg me alsjeblieft dat hij in orde is’

De start van de Grand Prix van Bahrein leek soepel te verlopen totdat het in bocht 3 flink fout ging voor Romain Grosjean. De Fransman knalde op volle snelheid de vangrails in met een vuurzee tot gevolg. De snelle rode vlagsituatie na de start zorgde voor verwarring bij coureurs op de boordradio. Een overzicht van de boordradio’s na de zware crash van Grosjean.

Daniil Kvyat

“Ik weet niet wat de Haas aan het doen was”, zegt Kvyat direct na de touché met Grosjean. “Is hij in orde? Wat gebeurt daar?”, vraagt de Rus dan. “Ik zal het je laten weten, ik weet het op dit moment niet”, aldus zijn engineer. “Zeg me alsjeblieft dat hij in orde is, zeg me alsjeblieft dat hij in orde is”, aldus een aangeslagen Kvyat bij het naderen van de pitstraat. “Ik laat het je weten zodra ik het weet”, reageert zijn engineer.

Charles Leclerc

“F*** f*** f*** f*** f***, dat was een flinke, dat was een flinke”, aldus een aangeslagen Leclerc. “Is hij in orde?”, vraagt de Monegask dan. “We zullen erop terugkomen”, antwoordt zijn engineer. “F***, ik zag het in de spiegels. Wie was dat?”, vraagt Leclerc. “Wie is het?” “Het is Grosjean, nog steeds geen informatie. Zodra we wat horen laten we het je weten”, krijgt hij te horen. “Nee, alsjeblieft. Verdomme. Nog steeds geen informatie?”, vraagt hij dan. “Nee, nog steeds geen informatie”, antwoordt zijn engineer.

Max Verstappen

“Wat is er gebeurd?”, vraagt Verstappen. “Er is een crash geweest bij de exit van bocht 3, lijkt erop dat Grosjean in de muur staat”, antwoordt zijn engineer, Gianpierro Lambiase. “Is hij uit de auto?”, vraagt de Nederlander. “Ik heb nog geen informatie, ik zal je op de hoogte houden”, aldus Lambiase.

Lando Norris

“Is iedereen in orde? Ik zag vuur, is iedereen in orde?”, vraagt Norris aan het team. “Ik probeer er achter te komen”, antwoordt zijn engineer. “We denken dat het Grosjean was, ik heb verder geen update voor je”, voegt hij toe.

Sebastian Vettel

“Is iedereen in orde?”, vraagt Vettel. “We zijn aan het kijken”, meldt zijn engineer. “Ik zag vuur, is hij in orde?”, vraagt Vettel dan opnieuw. “We zullen ernaar kijken”, luidt het antwoord. “Hoe gaat het met Grosjean?”, vraagt hij even later. “Geen informatie nog. We horen nu dat hij in orde is, maar we wachten op bevestiging”, aldus zijn engineer. “Oké”, antwoordt Vettel. “Grosjean is in orde, dat is zojuist bevestigd”, geeft de engineer dan nog door voordat de Duitser uit de Ferrari stapt in de pitstraat.

Nicholas Latifi

“Is de coureur in orde?”, vraagt Latifi. “Grosjean is in orde”, reageert zijn engineer wat later.

Kimi Räikkönen

“Wiens auto was dat, ik zag dat die in de fik stond?”, vraagt de Fin, die het moet herhalen omdat zijn engineer het niet kon verstaan. “Wiens auto stond in de fik?”, vraagt hij dus opnieuw. Hij krijgt daarop geen antwoord, maar wel het verzoek om de auto te koelen. “Ja, maar wiens auto stond er in de fik?”, vraagt de Fin dan voor de derde keer. “Grosjean”, antwoordt zijn engineer dan. “Is hij uit de auto?”, vraagt Räikkönen dan. “Ja, hij is in orde”, krijgt hij te horen.

Pierre Gasly

“Wat is er gebeurd?”, vraagt Gasly. “Iemand had een touché en verloor een wiel, het lijkt Grosjean te zijn”, antwoordt zijn engineer. ”

Sergio Pérez

“Wat is er gebeurd?”, vraagt Pérez. “Er was een zware crash achterin het veld. Zware crash”, antwoordt zijn engineer. “Is iedereen in orde?”, vraagt de Mexicaan dan. “Dat weet ik nog niet zeker”, reageert de engineer.

Kevin Magnussen

“Rode vlag, er is een zware crash”, meldt Magnussen’s engineer. “Romain heeft een crash gehad maar is uit de auto gestapt”, krijgt de Deen in bocht 8 te horen. “Hij is veilig. Er was vuur in de buurt van de auto, maar hij is in orde”, voegt hij toe. “Shit, is hij in orde?”, vraagt Magnussen even later, die dus nog niet helemaal besefte wat er is gebeurd. “Hij is uit de auto en veilig. Ze zijn het vuur aan het doven, maar Romain is uit de auto”, stelt zijn engineer hem gerust.

Alexander Albon

“Wat is er gebeurd?”, vraagt Albon. “Er was een crash bij de exit van bocht 3 met Grosjean, nog geen informatie. Het leek een flinke crash”, meldt zijn engineer. “Is hij al uitgestapt?”, vraagt de Britse Thai dan. “Dat weten we nog niet”, krijgt hij te horen.

Esteban Ocon

“Is alles in orde, of?”, vraagt Ocon. “Ik denk het wel, het was een beetje een rotzooi achter je”, reageert zijn engineer.

Lewis Hamilton

“Is iedereen in orde?”, vraagt Hamilton. “Stand-by, het lijkt op een ongeluk in bocht 3, er staat een auto in brand”, antwoordt Peter Bonnington, zijn engineer. “Is iedereen in orde?”, vraagt Hamilton in de pits. “Wie was dat?” “Het was Grosjean, ik heb geen herhaling kunnen zien”, antwoordt ‘Bono’, die nog toevoegt dat Grosjean in orde is, al heeft dat geen nut omdat de zevenvoudig wereldkampioen al uit de auto is gestapt.

Carlos Sainz

“Wow! Wat is er gebeurd? Ik zie vuur”, meldt Sainz bij het ingaan van bocht 10. “Er was een zware crash in bocht 2”, antwoordt zijn engineer. “Is iedereen in orde?”, vraagt de Spanjaard even later. “Ik heb nog geen informatie”, reageert zijn engineer.

