Oscar Piastri breidde zijn voorsprong in het kampioenschap dit weekend verder uit met een overwinning tijdens de GP van Miami. McLaren-teamgenoot Lando Norris volgde in zijn kielzog. De papaja’s waren al het te kloppen team, maar onder droge omstandigheden leken ze werkelijk ongrijpbaar voor de concurrentie. Max Verstappen deed een verwoede poging om hen toch achter zich te houden, wat tot het nodige spektakel leidde in Miami. De internationale media smulden ervan.

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport stevent de Formule 1 af op een interne titelstrijd bij McLaren – Oscar Piastri versus Lando Norris. “Het wordt dit jaar vrijwel onmogelijk om de wereldtitels uit Woking weg te houden”, oordeelde de roze sportkrant. “Max Verstappen, die vanaf poleposition vertrok, eindigde op de vierde plaats. Een puike prestatie, maar hij moest zich – en we gebruiken hier noodgedwongen een begrip dat niet in het vocabulaire van de viervoudig wereldkampioen voorkomt – gewonnen geven aan de geweldige MCL39. De nummers drie en vier kwamen bijna veertig seconden na McLaren over de eindstreep.”

Het medium genoot van de schermutselingen in de openingsfase van de race. Toen de rust was wedergekeerd en Oscar Piastri de leiding had genomen, werd de superioriteit van McLaren echter pijnlijk duidelijk. “Het werd bijna gênant”, vervolgde het verslag. Uiteraard ging er ook aandacht uit naar Ferrari, de nationale trots. De Scuderia beleefde in Miami een minder succesvolle race, die werd getekend door onrust over de boordradio. “Ferrari ging compleet onderuit in Miami”, aldus de verslaggever van dienst. Het team zou zelfs in een ‘identiteitscrisis’ verkeren: “Spanning, matige optredens en een gebrek aan wederzijds vertrouwen – binnen én buiten het team.”

‘Norris wanhopig’

De Britse Daily Mail zag vooral hoe Lando Norris opnieuw verbleekte naast Oscar Piastri. Toegegeven, hij eindigde vlak achter zijn teamgenoot, maar in het kampioenschap wordt de voorsprong van de Australiër telkens groter. “Niets lukte meer, terwijl de Britse coureur wanhopig probeerde zijn hoop op de wereldtitel terug te winnen”, luidde het verslag. “Het succes is elke keer zo dichtbij, maar hij blijft het mislopen. Natuurlijk moet het een keer zijn kant op vallen, maar Norris moet het zelf ook waarmaken. Die truc heeft hij voorlopig nog niet in de vingers. Hij kwalificeerde zich als tweede – prima, maar niet supergoed in een McLaren. De echte doorn in het oog, naast Piastri, is Max Verstappen. Dat hij een paar dagen geleden vader werd van zijn eerste kindje, Lily, heeft zijn vuur niet geblust. Hij kon de hele nacht luiers verschonen zonder zijn potentie achter het stuur te verliezen.”

‘Uitslover Piastri’

Onze Oosterburen genoten van een ’toprace’ in Miami. Waar BILD in het verleden superlatieven te kort kwam om de prestaties van Max Verstappen te duiden, ging het nu vooral over het blunderende Ferrari. De Nederlander speelde slechts een bijrol tijdens de GP van Miami. “Het ging er heftig aan toe tussen de Ferrari-coureurs”, schreef het Duitse medium. “Hoewel zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton in het achterveld van de top tien rondreed, raakten de twee verwikkeld in een felle strijd via de boordradio.”

Dan toch door naar Verstappen. “Max Verstappen wil zijn eerste Formule 1-race als vader winnen – maar wordt afgetroefd door de slimme Australiër in de McLaren”, aldus BILD. “Tien ronden lang valt hij (Piastri, red.) aan, maar niets lukt. Tot ronde 14 en een harde aanval in bocht één. Verstappen probeert Piastri wijd te duwen, maar remt te laat. Piastri blijft kalm, laat het gebeuren en snijdt binnendoor. Geniaal! Verstappen moppert op zijn waardeloze remmen, maar moet direct weer verdedigen tegen Norris. Die wil de volgende ronde ook voorbij Verstappen, maar het lukt nog niet.” De Duitsers zagen hoe Piastri vervolgens direct wegreed bij de kemphanen en zich daarmee een nieuwe zege toe-eigende. “Wat een uitslover”, besloten ze met een knipoog.

‘Verstappen op het randje van de regels’

“De polesitter heeft nog nooit gewonnen in Miami”, schreef het Franse L’Équipe tot slot. “Ook bij de vierde editie van de race bleef dat zo. Max Verstappen, zaterdag nog indrukwekkend in de kwalificatie, moest zich zondag gewonnen geven tegen McLaren. Hij streed als een leeuw, vaak op het randje van de regels – zoals we van hem gewend zijn. Dat zorgde in de eerste helft van de race wel voor spektakel.” Zodra Piastri en Norris Verstappen voorbij waren, was het gedaan met de pret.

“De papaja’s sloegen een gat, wisselden elkaar af met snelste raceronden en reden steevast een seconde sneller dan de rest van het veld”, aldus de Fransen. “In 2024 betekende de GP van Miami de eerste overwinning voor Norris in de Formule 1 én het begin van de wederopstanding van McLaren – een jaar dat eindigde met de constructeurstitel. Dit jaar bevestigt Miami dat McLaren een klasse apart is, en dat zelfs het immense talent van Verstappen niet altijd genoeg is.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.