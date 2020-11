Komst Schumacher en Mazepin bij Haas dichterbij: Ilott rijdt volgend jaar niet in de Formule 1

Ferrari-junior Callum Ilott rijdt volgend jaar niet in de Formule 1. Zo heeft hij zelf bekend gemaakt op zijn sociale media. Hiermee lijkt het erop dat Schumacher en Mazepin bij Haas gaan rijden.

Callum Ilott staat momenteel tweede in het Formule 2-kampioenschap en staat slechts veertien punten achter op Mick Schumacher met nog twee races te gaan. Lang leek het erop dat hij een reële kans had op een zitje bij of Alfa Romeo of bij Haas. Helaas voor Ilott gaat Alfa Romeo door met Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi en zo slonk zijn kans op een stoeltje.

Lees ook: Pietro Fittipaldi vervangt Romain Grosjean tijdens de Sakhir GP

Nu maakt hij zelf bekend dat hij volgend jaar niet in de Formule 1 te vinden is. “Tuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik ga nog harder werken en hoop dat ik 2022 in de Formule 1 rijd. Nu ga ik alles op alles zetten om kampioen te worden”, aldus de Brit.

En dus gaan Mick Schumacher en Nikita Mazepin hoogstwaarschijnlijk bij Haas rijden. Schumacher is, net zoals Ilott, een Ferrari-junior en leidt het Formule 2-kampioenschap. Mazepin staat derde in het kampioenschap en won tot dusver twee races. Hij brengt het nodige geld mee en dat heeft Haas nodig om de coronacrisis te overleven.

Lees ook: Schumacher en Mazepin? Haas maakt voor Abu Dhabi rijderspaar bekend