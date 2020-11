Schumacher en Mazepin? Haas maakt voor Abu Dhabi rijderspaar bekend

Het team van Haas heeft als enige team nog twee stoeltjes over, maar daar komt snel verandering in, zo laat teambaas Günther Steiner weten. “Voor het einde van het seizoen maken we onze coureurs bekend.”

Kevin Magnussen en Romain Grosjean vormden jarenlang een duo bij Haas, maar vertrekken na het seizoen uit de Formule 1. Veel coureurs zijn sindsdien in verband gebracht met het team: Mick Schumacher, Callum Ilott, Robert Shwartzman, Nikita Mazepin, Sergio Perez en Nico Hülkenberg werden allemaal genoemd. Het duo Mick Schumacher-Nikita Mazepin wordt het vaakst genoemd. Volgens Günther Steiner wordt het snel duidelijk wie er volgend jaar bij Haas gaan rijden.

“We maken het voor het einde van het seizoen bekend”, vertelt Steiner tijdens de persconferentie. “We hebben de datum nog niet geprikt, maar het gaat niet lang meer duren. Maximaal twee weken”, aldus de teambaas van Haas.

Volgens Steiner is 2021 het ideale moment om met twee rookies aan de slag te gaan. “De auto’s blijven ongeveer hetzelfde en ook is het een overgangsjaar op 2022 en dus is het een ideaal instapmoment voor rookies”, stelt Steiner.

