‘Magnussen vervolgt carrière in IMSA met Chip Ganassi’

Kevin Magnussen vervolgt zijn carrière in het International Motor Sports Association-kampioenschap (IMSA) bij het team van Chip Ganassi Racing, zo meldt Motorsport.com. De Deen werd eerder in verband gebracht met een overstap naar de IndyCar, maar maakt dus uiteindelijk de overstap naar het Amerikaanse endurance-kampioenschap.

Magnussen kreeg in oktober te horen dat hij, samen met Romain Grosjean, plaats moest maken bij Haas F1-team, dat voor 2021 dus voor een nieuw rijdersduo gaat. Sindsdien zijn er meerdere opties voorbijgekomen voor de Deen, waarbij IndyCar regelmatig genoemd werd. Volgens Motorsport.com zal de 28-jarige Magnussen echter in het IMSA-kampioenschap gaan rijden met Chip Ganassi Racing, dat weer terugkeert in het Amerikaanse endurance-kampioenschap.

Magnussen zal een van de coureurs worden van het team, dat met de Cadillac DPi-V.R zal rijden. Zijn vader, Jan Magnussen, gaf hem het advies om een zitje te zoeken in de IndyCar of het World Endurance Championship (WEC). Het WEC kent volgend jaar echter een transitiejaar met de komst van de hypercarklasse, dat de huidige LMP1-klasse vervangt, waardoor er weinig interessante opties voor hem waren. Magnussen zou daarnaast met meerdere IndyCar-teams een gesprek hebben gehad over een zitje voor 2021, maar die gesprekken liepen dus op niets uit.

Toch zorgde het gesprek met Chip Ganassi ervoor dat de deuren werden geopend voor een zitje bij het IMSA-team. Jan Magnussen kon het nieuws niet bevestigen tegenover Motorsport.com. Mocht Magnussen inderdaad de overstap maken, dan zou hij volgens diezelfde bron teamgenoot worden van de 34-jarige Renger van der Zande, die tweemaal de 24 Uur van Daytona en de Petit Le Mans, op het circuit van Road Atlanta, op zijn naam schreef met Wayne Taylor Racing.