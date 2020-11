Seidl: ‘Sainz laat zien waarom Ferrari achter hem aan zat voor 2021’

Met zijn prestaties van dit seizoen heeft Carlos Sainz laten zien waarom Ferrari hem graag wilde hebben voor 2021, meent McLaren-teambaas Andreas Seidl. De Duitser is lovend over de Spaanse coureur, die ‘volledig toegewijd’ is en ook het hele team motiveert. Hij kijkt uit naar de laatste drie races met Sainz, maar ook naar 2021: “Hopelijk verslaan we hem.”

Ferrari kondigde in mei al aan dat het niet verder zou gaan met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Kort daarna maakte de Italiaanse renstal bekend dat Carlos Sainz vanaf 2021 zal rijden in de bekende rode bolide, naast Charles Leclerc. Sainz imponeerde in Turkije door tien plaatsen goed te maken in de race op het natte Istanbul Park en als vijfde over de finish te komen. Teambaas Seidl zag tijdens die race een goede kwaliteit van de Spanjaard naar voren komen: de omgang met veranderlijke omstandigheden.

“Hij houdt van dit soort lastige situaties, hij houdt van regenraces of races met veranderlijke omstandigheden”, zegt Seidl tegen Racefans.net. “We weten dat hij goed presteert onder dit soort omstandigheden en hij heeft het talent om de juiste benadering te kiezen wat betreft het nemen van risico’s. Hij weet de auto op de baan te houden terwijl hij progressie maakt”, aldus de Duitser.

“Hij is een geweldige coureur”, aldus de lovende Seidl. “Er is een reden waarom Ferrari achter hem aan zat voor 2021. Ik hou van zijn benadering, hoe hij met de situatie bij ons omgaat, hij is volledig toegewijd en zeer motiverend voor het hele team. Dat is ook de sleutel tot de resultaten die we de afgelopen tijd geboekt hebben. Ik kijk erg uit naar de laatste drie races met hem in het team. Hopelijk verslaan we hem volgend jaar”, besluit de McLaren-teambaas.