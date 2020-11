Sainz klaar met vragen over overstap naar Ferrari: ‘Het begint nu wel vervelend te worden’

Carlos Sainz maakt na dit seizoen de overstap naar Ferrari. Veel mensen vragen zich af of dat wel de juiste beslissing is en daar is de Spanjaard behoorlijk klaar mee. “Het begint nu vervelend te worden.”

McLaren heeft de weg naar boven ingeslagen, terwijl Ferrari juist is teruggezakt na een redelijk goed 2019. En dus vraagt men zich af of Sainz wel de juiste keuze heeft gemaakt en of hij geen spijt heeft van zijn beslissing. “Je weet het antwoord op de vraag al. Het is hetzelfde antwoord als een maand geleden. Het begint een beetje vervelend te worden”, zegt de geïrriteerde Sainz in gesprek met Motorsport-magazin.

Sainz kijkt uit naar de overstap en wil graag in de buurt van de fabriek gaan wonen. “Het is belangrijk om in de buurt te zijn. Daarom had ik zo naar mijn zin bij McLaren”, stelt de vertrekkend McLaren-coureur.

