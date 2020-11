Steiner geeft toe: ‘Was een grote kans dat Haas 2020 niet zou overleven’

Het had weinig gescheeld, of het Haas F1-team had niet meer in de Formule 1 gereden, stelt teambaas Günther Steiner. Dat het team dit jaar wél heeft overleefd mag gezien worden als de grootste prestatie van het team, vindt de Italiaan: “We hebben het overleefd, dat is wat we goed hebben gedaan.”

Het was eerder dit jaar nog zeer onzeker of Haas het nieuwe Concorde Verdrag, waarin het financiële aspect van de sport wordt vastgelegd, zou tekenen. Uiteindelijk ondertekenden alle tien de teams het verdrag, waardoor de toekomst van Haas in de Formule 1 werd veiliggesteld. Dat is volgens teambaas Steiner maar goed ook, omdat het maar weinig scheelde of het team had niet meer in de Formule 1 gereden.

“We hebben het overleefd, dat is wat we goed hebben gedaan”, zegt Steiner tegen Motorsport.com. “Ik denk dat ik het daarbij laat. Er was een grote kans dat we er niet meer zouden zijn, maar we hebben ons sterk gehouden en nu blijven we hier. Over het algemeen hebben we op de baan misschien niet zo’n goed jaar gehad, maar wel goed voor de toekomst van het team en voor de Formule 1, want hoezeer we ook denken dat de Formule 1 ons niet nodig heeft, heeft het wel degelijk een team als Haas nodig”, aldus de Italiaan.

Het Formule 1-circus werd hard geraakt door het coronavirus. Meerdere races werden afgelast, maar met veel moeite werd er alsnog een kalender samengesteld van zeventien races. Die zitten er, na de triple header van twee races in Bahrein en het slotstuk in Abu Dhabi, op, tot opluchting van Steiner. “Ik zat in het vliegtuig vanaf Frankfurt met enkele coureurs. Ze zeiden dat ze ervan genoten hebben. Ik zei ze dat zij degenen zijn die de punten pakken, daar zou ik ook van genieten, maar als team hebben we een zwaar seizoen, een zwaar seizoen als Formule 1 in zijn algemeen.”

“Ik ben niet ongelukkig dat het bijna voorbij is”, vervolgt hij. “Iedereen is een beetje moe. Een triple header is nu natuurlijk niet wat de jongens willen, met kerst om de hoek. Maar we mogen blij zijn dat we überhaupt een seizoen hebben gehad. Het is een zegen dat het eindigt, maar het is ook een zegen dat we dit jaar iets te doen hadden”, besluit Steiner.