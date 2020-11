Pietro Fittipaldi vervangt Romain Grosjean tijdens de Sakhir GP

De Braziliaanse coureur Pietro Fittipaldi vervangt Romain Grosjean aanstaande zondag tijdens de Sakhir GP, zo heeft het team van Haas laten weten. Grosjean is niet in staat om dit weekend mee te doen, schrijft het team.

Romain Grosjean kan, na zijn zware crash tijdens de GP van Bahrein, niet deelnemen aan de Grand Prix van Sakhir op het Outer circuit in Bahrein en dus vervangt test- en reservecoureur Pietro Fittipaldi hem. De 24-jarige Braziliaan en kleinzoon van tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Emerson Fittipaldi kwam in 2019 uit in de DTM en rijdt dit seizoen mee in de Aziatische Formule 3. In 2018 en 2019 testte Fittipaldi al voor Haas. Het zal voor hem de eerste keer zijn achter het stuur van de VF-20.

“We hebben besloten dat dit het beste is voor Romain. De beslissing om Pietro in de auto te zetten was een makkelijke beslissing. Hij is bekend bij ons als onze test- en reservecoureur. Het is natuurlijk een mooie kans voor hem. Hij is geduldig geweest en stond altijd klaar, mocht er iets met onze coureurs gebeuren en dat moment is nu aangebroken. Daarom wilden wij hem in de auto hebben en ik weet zeker dat hij het goed gaat doen”, aldus Günther Steiner.

Uiteraard is de kleinzoon van Emerson Fittipaldi ontzettend blij met de kans die hij krijgt. “Maar allereerst ben ik blij dat het naar omstandigheden goed gaat met Romain. We zijn blij dat zijn verwondingen na zijn zware crash enigszins meevallen. Ik ben Gene Haas en Günther Steiner enorm dankbaar dat ze vertrouwen in mij hebben. Ik kijk erg uit naar vrijdag en ga alles geven aankomend weekend”, zegt Pietro Fittipaldi.

