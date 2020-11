Brawn blij dat de halo er is: ‘Het heeft het leven van Grosjean gered’

Het ziet er misschien niet al te mooi uit, maar de halo heeft vandaag zijn nut bewezen, stelt sportief directeur Ross Brawn. “Het heeft het leven van Romain Grosjean gered.”

Op het lange rechte stuk tussen bocht drie en bocht vier ging het behoorlijk fout bij de start. Romain Grosjean schoot plotseling naar rechts en daarbij raakte Daniil Kvyat hem. Vervolgens knalde hij met volle snelheid door de vangrail en daarbij brak zijn auto in tweeën. De auto vloog gelijk in brand, maar wonder boven wonder kon de Fransman ‘gewoon’ uitstappen. Volgens Ross Brawn maakt dit ongeluk gelijk een einde aan de discussie over de halo.

“Er is geen twijfel over mogelijk dat de halo zijn leven heeft gered. Jaren geleden was dit een dodelijk ongeval geweest”, stelt de Brit. “Veel mensen waren het er niet mee eens in 2017 maar na vandaag weet iedereen waarom we de halo er is. Petje af naar iedereen die betrokken was bij de invoering van de halo. Vandaag hebben we een leven gered”, aldus Brawn ten overstaan van Sky Sports.

