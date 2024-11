Romain Grosjean, die tussen 2016 en 2020 vijf seizoenen voor het Formule 1-team van Haas reed, is trots op de huidige prestaties van de Amerikaanse renstal. Haas staat momenteel op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap en strijdt samen met Alpine en Visa RB voor de zesde plek. Grosjean prijst vooral de invloed van zijn voormalige race-ingenieur, Ayao Komatsu, die sinds dit jaar met de scepter zwaait.

“Ik ben zo trots op wat Ayao (Komatsu, red.) heeft gedaan met Haas,” vertelde Romain Grosjean tegenover Formula1.com. “Hij heeft het team naar een veel beter niveau gebracht – hij weet er echt het beste uit te halen, maar daar is hij dan ook bijzonder goed in.” De Franse coureur onthulde dat hij al vroeg op de hoogte was van Komatsu’s promotie. Begin dit jaar nam de Japanner de rol van teambaas over van de excentrieke Günther Steiner.

‘Wil bijna weer voor Haas racen’

“Ik kreeg een persoonlijk berichtje van Ayao,” glimlachte Grosjean. “Ik reageerde dat ik natuurlijk supertrots op hem was. Toen had ik nog geen idee dat het zo goed zou uitpakken. De resultaten zijn werkelijk fantastisch. Ik zou bijna weer voor Haas willen racen,” grapte hij. “Van tevoren weet je natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren”, voegde hij er serieus aan toe. “Hij kreeg een compleet nieuwe rol, waarbij je ook veel te maken krijgt met politieke spelletjes en de media. Maar hij heeft het echt geweldig gedaan.”

LEES OOK: Chaos bij kaartverkoop F1 75-evenement, prijzen vertienvoudigd en boze klanten

Grosjean leerde Komatsu in 2012 kennen bij Renault – hij kreeg hem aangewezen als race-ingenieur en smeedde een goede band met de Japanner. In 2016 verhuisden ze samen naar Haas. In de vijf jaar dat Grosjean voor de Amerikanen racete, kwamen ze nooit verder dan de vijfde plaats in het kampioenschap. Nadat Grosjean in 2021 afscheid nam van het team en de Formule 1, bleven de prestaties tegenvallen. Dit jaar kent Haas echter een opleving; coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen scoorden al goede punten voor het team en Komatsu heeft zich ontwikkeld als een geduchte teambaas.

Romain Grosjean met Ayao Komatsu, toen nog race-ingenieur voor Haas, tijdens de GP van de Verenigde Staten in 2019 (Motorsport Images)

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!