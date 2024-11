Vrijdag gingen de kaarten voor het aangekondigde F1-75-evenement in de verkoop. Tijdens deze speciale lancering van het jubileumseizoen zullen alle teams tegelijkertijd hun nieuwe auto’s onthullen. De verkoop verliep echter allesbehalve vlekkeloos. Op sociale media regent het klachten over het beperkte aantal tickets en de exorbitante prijzen voor kaartjes die worden doorverkocht.

Het belooft een spectaculaire avond te worden in de O2 Arena in Londen. Tijdens het zogenaamde F1 75-evenement, gepland voor dinsdag 18 februari, wordt het aankomende jubileumseizoen officieel gelanceerd. In het bijzijn van duizenden fans, muzikale gasten en alle Formule 1-coureurs worden bovendien de bolides voor 2025 tegelijkertijd onthuld. Veel liefhebbers stonden vrijdag in de virtuele wachtrij om een kaartje te bemachtigen, maar helaas verliep dit bijzonder chaotisch.

Prijzen vertienvoudigd

Binnen vijfenveertig minuten waren alle kaartjes uitverkocht. Zelfs fans die uren hadden gewacht om een ticket te bemachtigen, moesten teleurgesteld afdruipen. Op sociale media stromen de klachten binnen over foutmeldingen, lange wachttijden en het beperkte aantal beschikbare kaarten. “Ik heb een uur in de wachtrij gestaan en ik heb nog steeds geen ticket,” schreef een gefrustreerde fan op X. “Ik kan niet wachten om te zien hoe de zaal straks vol zit met influencers die toch niets geven om Formule 1”, reageerde een ander cynisch.

Ook op de tweedehandsmarkt is het haast onmogelijk voor fans om nog een kaartje te scoren. Op doorverkoopplatforms rijzen de prijzen voor een ticket voor F1 75 de pan uit. Waar een toegangsbewijs via de officiële website tussen de 58 en 113 Britse pond kostte, worden de beste kaartjes nu al voor ruim 1100 pond aangeboden. Veel fans noemen het een schande en vrezen dat het evenement onbereikbaar wordt voor de échte liefhebbers. “We zouden F1 75 eigenlijk moeten boycotten”, reageerden meerdere sociale media-gebruikers.

