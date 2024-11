De Formule 1 viert volgend jaar haar vijfenzeventigjarig jubileum, en trapt het feestjaar af met een grootschalig evenement waarin alle nieuwe auto’s tegelijkertijd onthuld worden. Of Max Verstappen ook bij het F1 75-evenement zal zijn, is nog de vraag. De drievoudig wereldkampioen geeft al grappend aan dat hij die week misschien ziek is.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de koningsklasse dat fans op dezelfde dag alle nieuwe auto’s van het 2025-seizoen voor het eerst te zien krijgen. Waar teams meestal ieder jaar voor afzonderlijke presentaties van de bolides kiezen, grijpt de Formule 1 volgend jaar het vijfenzeventigjarig bestaan aan om alle coureurs en teambazen naar Londen te laten overvliegen. Het evenement zal op dinsdag 18 februari in de beroemde O2 Arena plaatsvinden.

Ook drievoudig wereldkampioen Max Verstappen staat op de lijst van aanwezigen, maar het lijkt erop dat de coureur nog niet geïnformeerd was over het evenement. Tijdens een streamsessie van het computerspel Call of Duty, werd Verstappen gevraagd naar de grootschalige presentatie. “Wat is F1 75?”, vroeg een verbaasde Verstappen. “Waar hebben jullie het over?” Toen de Nederlandse coureur was ingelicht over het evenement, kondigde hij alvast zijn afwezigheid aan. “Ik kijk geen Formule 1. Ik hoop dat ik die week ziek ben.”

Felicitaties aan Norris

Voordat het vijfenzeventigste Formule 1-seizoen van start gaat, moet het huidige seizoen nog worden afgesloten. Na Verstappens oppermachtige inhaalrace in São Paulo lijkt het nog maar een kwestie van tijd voor ook dit jaar de titel naar de Red Bull-coureur gaat. Dat is vooral slecht nieuws voor Lando Norris, die dit seizoen voor het eerst ook voor de titel streed. Toch heeft de rivaliteit tussen Verstappen en Norris geen invloed op hun vriendschap. De Nederlander wenste de McLaren-coureur namelijk gewoon een fijne 25ste verjaardag. “Natuurlijk heb ik Lando gefeliciteerd”, bevestigt Verstappen. “Eerste wat ik vanochtend deed.”

