Het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichterbij, en racefans kijken reikhalzend uit naar de terugkeer van de koningsklasse. Voor Nederlandse fans van de autosport is er extra goed nieuws. Naast de terugkeer van de Formule 1 op televisie, komt de officiële Formula 1 Exhibition ook naar Amsterdam.

De prijswinnende tentoonstelling opent vanaf 17 april 2025 zijn deuren in De Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Amsterdam is de zesde stad die expositie mag organiseren, nadat de tentoonstelling eerder in onder andere Buenos Aires en Londen te zien was. De Nederlandse autosportgeschiedenis staat centraal in deze editie van de F1 Exhibition, maar ook bijdragen van de verschillende Formule 1-teams en coureurs, uit zowel het heden als verleden, zullen te zien zijn.

De expositie bestaat uit de volgende onderdelen:

Once Upon A Time in Formula 1, waar fans naast fotomateriaal ook historische F1-auto’s kunnen zien.

Design Lab, waar bezoekers een glimp krijgen in het ontwerpproces van een F1-bolide.

Drivers & Duels, waar de meest iconische coureurs en races worden gevierd.

Survival, waar de gruwelijke crash van Romain Grosjein in Bahrein 2020 centraal staat.

The Pit Wall, waar fans de mooiste momenten van de Formule 1 nog een keer kunnen beleven.

‘Nederlandse bijdragen’

“We kijken er enorm naar uit om de F1 Exhibition naar Nederland te brengen, een land dat de laatste jaren centraal staat in de Formule 1 en een lange trotse geschiedenis kent in onze sport”, reageert Formule 1-CCO Emily Prazer in de officiële aankondiging. “Ik kan niet wachten totdat bezoekers en fans van de hele wereld dieper in de Formule 1 kunnen duiken en meer kunnen leren over de fantastische Nederlandse bijdragen aan onze sport.”

Hoe duur de tickets precies zullen zijn, is nog niet bekend. Fans kunnen zich wel alvast inschrijven om als eerste kaartjes te kunnen bemachtigen.

