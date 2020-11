Grosjean waarschijnlijk morgen ontslagen uit het ziekenhuis

Romain Grosjean blijft nog minimaal één dag in het ziekenhuis, zo laat Haas weten in een persbericht. Het team rekent erop dat hij morgen ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

De Fransman ligt sinds gisteravond, lokale tijd, in het ziekenhuis, na zijn zware crash in de openingsronde op het Bahrain International Circuit. Haas liet op zondagavond al weten dat de Fransman geen ribben of andere botten heeft gebroken. Hij heeft alleen brandwonden aan zijn enkels en handen en blijft vandaag nog in het ziekenhuis.

“Hij gaat het ziekenhuis vandaag niet verlaten. Hij blijft daar om daar aan zijn herstel te werken”, schrijft het team. “De brandwonden op zijn handen herstellen voorspoedig. We rekenen erop dat hij het ziekenhuis op dinsdag mag verlaten”, aldus de Amerikaanse renstal.

