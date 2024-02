Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn tiende jaar in de Formule 1. Red Bulls drievoudig wereldkampioen heeft de sport in Nederland een enorme impuls gegeven. FORMULE 1 Magazine was bij alle races aanwezig. André Venema en Frank Woestenburg gaan terug in de tijd met een top-10 van bijzondere Max-momenten in de F1. Vandaag Frank met deel 3: de harde crash in Monaco 2015.

Het is zondagmiddag, in mijn beleving een uurtje na afloop van de Grand Prix van Monaco, wanneer Jos Verstappen een zweem van trots niet kan verhullen. Zoon Max heeft net zijn eerste serieuze crash in de Formule 1 gehad. Met een snelheid van richting de 300 kilometer per uur is hij in zijn Toro Rosso-bolide – met dank aan Romain Grosjean – de spreekwoordelijke muur ingeknald.

De auto is zwaar beschadigd, de fysieke schade bij de 17-jarige F1-rookie blijkt wonder boven wonder beperkt. Twee stijve armen en een blauwe plek op de borst, meer niet. In de hospitalityruimte van Red Bull, in de haven van Monaco, kijkt Jos Verstappen met een paar Nederlandse journalisten terug op de harde ontgroening van zijn zoon. De schrik zit er ook bij hem wel in, erkent hij, maar trots overheerst. Want bij de crash heeft hij één van zijn belangrijkste lessen ter harte genomen, klinkt het. “Hij heeft in ieder geval een keer goed geluisterd.”

Impact van crash blijkt later 30G te zijn

Wat is het geval? Max Verstappen is bij zijn debuut in de straten van Monaco na een mislukte pitstop bezig aan een indrukwekkende inhaalrace. In de slipstream van Sebastian Vettels Ferrari rukt hij op in het veld, totdat hij de Lotus van Romain Grosjean op zijn weg vindt.

Lees ook: 10 jaar Max in F1: De primeur van zijn eerste F1-contract

De Franse brokkenpiloot rijdt met Verstappen in zijn kielzog een verdedigende lijn. En dan gaat het op het rechte stuk naar Saint-Dévote mis. Grosjean remt plotseling wel erg vroeg en Verstappen knalt er bovenop. Met zijn linkervoorwiel raakt hij het rechterachterwiel van de Lotus om vervolgens stuurloos rechtdoor te schieten. In de kunststof waterbakken die voor de vangrails staan komt hij een fractie later tot stilstand. Later blijkt dat de impact van de crash 30G is geweest.

(Tekst gaat verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In de Formule 1 geldt als vuistregel dat je bij een crash altijd het stuur moet loslaten om het risico op gebroken polsen of handen te verkleinen. Dat weet iedereen. Echter, Jos Verstappen heeft daar nooit in geloofd. “Je moet het stuur juist vasthouden, zo stevig mogelijk, en al je spieren aanspannen. Zo kun je de klap het beste opvangen. En volgens mij kun je beter een pols breken dan je nek”, zo is de stelregel van Jos Verstappen. Hij heeft de boodschap goed overgebracht op zijn zoon, zo blijkt in het prinsdom.

Bij de crash houdt Max Verstappen het stuur van zijn bolide stevig vast. “Ik zag het in de tv-beelden. Zo heb ik hem dat geleerd”, verklaart Jos Verstappen kort na de crash zijn gevoel van trots. Bovendien, zijn zoon heeft andermaal aan de wereld laten zien uit het juiste racehout gesneden te zijn.

‘Grosjean remde 15 meter eerder dan ronde ervoor’

Max Verstappen geeft Romain Grosjean later overigens de schuld van de crash vanwege het vroege remmen. “Hij remde vijftien meter eerder dan de ronde ervoor”, betoogt hij kort na zijn medische check. De stewards zijn evenwel een andere mening toegedaan en bestraffen hem met een gridstraf voor de volgende race en twee strafpunten op zijn superlicentie.

Het voelt onrechtvaardig en de sanctie wordt onder protest geaccepteerd, maar veel belangrijker is dat Max Verstappen niets mankeert en dat hij andermaal indruk heeft gemaakt. Met zijn aanvallende manier van racen, zelfs in de smalle straten van Monaco. En met het feit dat hij bij een snelheid van bijna 300 kilometer per uur de tegenwoordigheid van geest had om de les van zijn vader in de praktijk te brengen. Dan ben je koel. Inderdaad, zo vader, zo zoon.

Max Verstappen wordt door medisch personeel geholpen na zijn zware crash tijdens de GP van Monaco in 2015 (ANP)

Lees hier alles over de eerste race van het nieuwe F1-seizoen: de Grand Prix van Bahrein 2024