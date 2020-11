Paddockposts: steunbetuigingen aan Romain Grosjean

De zware crash van Romain Grosjean drukte zijn stempel op de Grand Prix van Bahrein en dus ook op Paddockposts. Een overzicht van de tweets van de coureurs, de bestuurder van de doktersauto, Alan van der Merwe en van FIA-president Jean Todt.

“Op een dag als deze, ben ik ontzettend blij dat ik met Dr. Ian Roberts werk. Ik ben blij dat het goed gaat met Romain. De Formule 1 kan trots zijn op zichzelf”, aldus de held van de dag, Alan van der Merwe.

On a day like today, I am thankful to be working with Ian, and to be standing on the shoulders of giants like Charlie and Sid. So happy that Romain is well. It makes all the preparation (and sitting around!) worthwhile for those 30 short seconds. @f1 can be proud today — Alan van der Merwe (@alanvdm) November 29, 2020

Van der Merwe stond na de race ook nog, samen met Dr. Ian Roberts, de pers te woord.

Dr Ian Roberts and F1 Medical Car driver Alan van der Merwe discuss those crucial few seconds following @RGrosjean’s crash in Bahrain An amazing response by all involved #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/oY2TDffBR3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

FIA-president Jean Todt is vooral opgelucht dat het niet erger is afgelopen. “Ik wil Dr. Ian Roberts en de FIA bedanken voor het heldhaftige en efficiënte ingrijpen. Veiligheid is en blijft het belangrijkste.”

So relieved that @RGrosjean is safe. Thanks to Dr Ian Roberts and the @FIA teams for their courageous and efficient intervention. We have always put safety at the top of our priorities and will continue to do so.#F1 #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/64xubWCgUH — Jean Todt (@JeanTodt) November 29, 2020

Sergio Perez leek op weg te zijn naar zijn tweede podium op rij, maar met nog drie rondes te gaan plofte hij zijn motor. Uiteraard was hij teleurgesteld, maar er zijn belangrijkere dingen, zegt hij. “Na wat er vandaag gebeurd is, plaats je alles in perspectief. Een podium meer of minder maakt me dan niet uit. Het belangrijkste is dat Romain er nog is.”

After what happened today, you really put everything into perspective. For me, one podium more, one podium less. It doesn’t matter. The most important thing of the day is that @RGrosjean is with us! pic.twitter.com/HnokqHfEzX — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 29, 2020

Romain Grosjeans teamgenoot, Kevin Magnussen, was in shock. “Wat een held dat hij uit de auto klom, terwijl de auto in brand stond. Hopelijk herstel je snel, vriend.”

What a shock to the system it was to see my friend and team mate @RGrosjean in this horrible crash today. What a legend he is for making it out of the car, pinned under the guardrails, covered in fire. Hope you have a speedy recovery mate. — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) November 29, 2020

Lewis Hamilton benadrukt dat de Formule 1 nog steeds een gevaarlijke sport is en dat dat niet onderschat moet worden. “Ik ben zo blij dat het naar omstandigheden goed gaat met Romain. We wagen ons leven en dat vergeten sommige mensen wel”, aldus de Brit.

I’m so grateful Romain is safe. Wow… the risk we take is no joke, for those of you out there that forget that we put our life on the line for this sport and for what we love to do. Thankful to the FIA for the massive strides we’ve taken for Romain to walk away from that safely https://t.co/dG8AXmsbKN — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 29, 2020

“Gelukkig is Romain in orde. Dat is het belangrijkste”, zegt Charles Leclerc.

Thank god Romain is fine. That’s the only thing that matters today. pic.twitter.com/jSoEDBoWFV — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) November 29, 2020

Daniil Kvyat was betrokken bij de crash. Hij baalde in eerste instantie van Romain, maar zag al snel de ernst van de situatie in. “Ik was bezorgd, ik zag een enorme vlammenzee en zag hoe zwaar de crash was. Ik duimde dat hij in orde was.”

To finish P11 is super frustrating. On the opening lap, I was a bit angry at first with Romain for his move, but then I was just worried about him because I saw the flames and how bad the crash was – I was just hoping he was OK. 1/2#F1 #BahrainGP 🇧🇭 #DK26 pic.twitter.com/ZDtEiwYS5Z — Daniil Kvyat (@kvyatofficial) November 29, 2020

Romain Grosjean heeft zelf, vanuit het militaire ziekenhuis in Bahrein, een videoboodschap achtergelaten.