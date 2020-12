Verstappen reageert op ophef: ‘Men begreep die uitspraak verkeerd’

Max Verstappen lag de afgelopen dagen onder vuur voor een uitspraak die hij deed tijdens de persconferentie na de race in Bahrein, maar volgens de Red Bull-coureur begreep niet iedereen die uitspraak.

Veel coureurs waren geschokt na de zware crash van Grosjean, onder wie Ricciardo en Magnussen. Een journalist vroeg zich af of de coureurs een optie moeten krijgen dat ze zich kunnen terugtrekken uit de race. “Waarom zou je niet willen racen?”, vroeg Verstappen zich gelijk af. “Als ik een teambaas zou zijn, dan had ik dat niet geaccepteerd en had ik hem de deur gewezen.”

Volgens de Nederlander bedoelde hij het niet zo. “Mensen begrepen die uitspraak niet. De coureurs weten wat de risico’s zijn en als je twijfels hebt, dan kan je misschien beter gewoon stoppen. Zo bedoelde ik het. Het is niet erg dat je je niet op je gemak voelt in de auto, maar het team rekent op ons.”

“In de jaren 60 en 70 was de sport een stuk gevaarlijker en was er een risico dat je je vrienden en collega’s verloor, maar de sport is nu een stuk veiliger. Niemand wil zo’n crash zien, maar het belangrijkste is dat Romain in orde is”, besluit de Nederlander.

