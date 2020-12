Verstappen niet erg hoopvol voor GP Sakhir: ‘Hebben niet de topsnelheid’

Max Verstappen verwacht weinig van de Grote Prijs van Sakhir, de tweede race in Bahrein die op de snelle outer track wordt verreden. Dat vertelde de Nederlander in het Ziggo Sport-programma Peptalk. Door een gebrek aan topsnelheid van de RB16 is Verstappen realistisch. “Voor ons is het gewoon lastig.”

Afgelopen weekend finishte Verstappen tweede op de klassieke configuratie in Bahrein. Doordat de safety car in de slotronden op de baan kwam, was de achterstand op Hamilton in de eindklassering slechts iets meer dan een seconde, maar voor die neutralisatie bedroeg het gat tussen nummers 1 en 2 bijna twintig tellen. Van de tweede race in Bahrein, die verreden wordt op de zogenaamde ‘oval‘, verwacht de Limburger dan ook “weinig”, zoals hij het zelf verwoord in het Ziggo Sport-programma Peptalk.

“We hebben niet de topsnelheid, dus dan houdt het op”, legt Verstappen zijn lage verwachtingen uit. Tijdens de race afgelopen zondag was de Red Bull redelijk in staat Mercedes te volgen op de vele rechte stukken op het Bahrain International Circuit, maar dat kwam vooral door de gekozen set-up. “Toen reden we met minder vleugel”, verduidelijkt Verstappen het compromis in de afstelling.

Terwijl Red Bull komend weekend niet met veel minder vleugel kan rijden, kan Mercedes met een low downforce set-up wel nog stappen zetten op het vlak van topsnelheid. “Voor ons is het gewoon lastig”, vertelt Verstappen.

