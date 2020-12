Hamilton test positief voor corona, mist GP Sakhir

Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft positief getest op corona, zo hebben de FIA en Mercedes bevestigd. De Brit kan komend weekend zodoende niet meedoen aan de Grand Prix van Sakhir.

Dat laatste heeft Mercedes bevestigd, waarmee dus vast lijkt te staan dat de Brit niet meedoet aan de tweede race in Bahrein. De FIA meldt dat Hamilton na zijn positieve test conform protocol in isolatie is gegaan en duidelijk is met wie hij verder contact heeft gehad.

Hamilton voelt zich ondanks zijn positieve test relatief goed, meldt Mercedes, en vertoont milde symptomen. De zevenvoudig wereldkampioen testte zondag tijdens een routinetest nog negatief. Maandag kreeg hij last van milde symptomen en hoorde dat iemand waarmee hij in contact had gestaan positief had getest. Hamilton heeft zich toen meermaals opnieuw laten testen, en testte positief.

Met Hamilton die niet kan rijden, is de verwachting dat Mercedes’ vaste reserve Stoffel Vandoorne in zijn plaats instapt. Vandoorne reed eerder tussen 2016 en 2018 in totaal 41 Grands Prix voor McLaren. Mercedes’ andere reserve Esteban Gutiérrez heeft bovendien geen superlicentie meer. Williams-coureur George Russell is een Mercedes-junior, al is de vraag of hij gezien zijn Williams-deal kan invallen.

