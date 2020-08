Mercedes-reservecoureur Vandoorne voelt zich klaar: ‘Zou even raar zijn in het begin’

Stoffel Vandoorne, reserve- en simulatorcoureur bij Mercedes, voelt zich klaar om in te vallen als zijn team een vervanger voor Valtteri Bottas of Lewis Hamilton nodig heeft. Vandoorne, die in 2018 voor het laatst in de F1 reed, is ervan overtuigd dat hij goed werk zou leveren. “Ik ben nog steeds behoorlijk druk bezig met al het werk dat ik doe bij Mercedes in de simulator.”

Eind 2018 verliet Stoffel Vandoorne McLaren na twee moeilijke jaren in de Formule 1. Sindsdien is de Belg aan de slag in de elektrische Formule E. In 2019 kwam hij uit voor HWA, dat dit jaar het FE-team van Mercedes werd. Daarnaast is Vandoorne ook actief als simulator- en reservecoureur voor het Formule 1-team van de Duitse autofabrikant.

Vandoorne fungeert dit jaar niet alleen als reserve voor Mercedes, maar ook voor zijn ex-team McLaren en Racing Point. Omdat Vandoorne tijdens de Britse double header verplichtingen had in de Formule E (Vandoorne won vorige week zijn eerste E-Prix), koos Racing Point voor Nico Hülkenberg als vervanger van Sergio Pérez toen die positief testte op het coronavirus.

Aan Autosport vertelt Vandoorne dat hij ervan overtuigd is dat hij goed werk kan leveren als Mercedes, McLaren of Racing Point hem nodig heeft. “Bij McLaren ken ik de mensen min of meer, omdat ik al een paar jaar met hen in de F1 heb gereden. Daarom denk ik dat het geen probleem zou zijn als ik plots in de auto moet stappen.”

“Ik heb al heel lang niet meer in een Formule 1-auto gereden”, beseft Vandoorne. “In het begin zou het even raar zijn, maar ik ben nog steeds behoorlijk druk bezig met al het werk dat ik doe bij Mercedes in de simulator en ik reis naar races ook met het team. Ik ben er dus vrij zeker van dat ik tenminste zou weten wat ik kan verwachten, laten we het zo zeggen. Ik ben er klaar voor, ik sta stand-by en ik weet zeker dat ik het goed kan doen”, besluit de Belg.

