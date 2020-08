Dubbelzege voor Mercedes in Formule E-finale: Vandoorne wint voor De Vries

Stoffel Vandoorne heeft Mercedes’ eerste Formule E-seizoen afgerond met een zege in de laatste race van de ‘finaleweek’ in Berlijn. Nyck de Vries maakte er een één-tweetje van voor de Duitse automaker.

Een Mercedes ‘dubbel’ is amper nieuws in de Formule 1, maar in de elektrische tegenhanger van de koningsklasse was de overwinning van Vandoorne ook gelijk Mercedes’ eerste – in haar eerste seizoen als fabrieksteam in de serie.

Bij de teams is Mercedes als derde geëindigd, achter Nissan e.DAMS en kampioen DS Techeetah. Dat team bracht met António Félix da Costa ook gelijk de kampioen voort. Vandoorne is dankzij zijn zege in het slotnummer nog vice-kampioen geworden.

Lees ook: Formule E-baas voelt zich ‘gevleid’ door uitspraken Helmut Marko en Chase Carey

Vandoorne begon de laatste Formule E-race van seizoen 2019-2020 ook van pole. De Belg leverde nog even een duel af met Sébastien Buemi (Nissan e.DAMS) maar wist dat door goed gebruik van de extra energie van de attack mode in zijn voordeel te beslissen.

Buemi werd daarna in de slotfase, na een lang gevecht, nog verschalkt door De Vries. De als vierde gestarte Nederlander had eerder met René Rast afgerekend. Robin Frijns, de andere Nederlandse deelnemer, viel in ronde 33 van de 36 uit na lang op koers te hebben gelegen voor een topvijf-finish.

De Vries en Frijns zijn als elfde en twaalfde in het klassement geëindigd. Direct na het vallen van de vlag werd de exit van de Braziliaanse ex-Formule 1-coureur Felipe Massa (zestiende in de race en 22ste in de eindstand) bij het team van Venturi bekendgemaakt.

Lees ook: Vandoorne is in 2020 reserve van Mercedes F1

In de nieuwste editie van FORMULE 1, nr. 10, lees je een uitgebreid dubbelinterview met De Vries en Frijns. FORMULE 1 nr. 10 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen.