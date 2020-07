Formule E-baas voelt zich ‘gevleid’ door uitspraken Helmut Marko en Chase Carey

Formule E-baas Jamie Reigle heeft reageerd op de kritiek die F1-baas Chase Carey en Red Bull-topman Helmut Marko op het elektrische kampioenschap hebben geuit. Reigle zegt zich “gevleid” te voelen door de uitspraken. “Mijn persoonlijke overtuiging is dat de wereld groot genoeg is voor meerdere autosportkampioenschappen.”

Helmut Marko stelde vorig jaar dat Red Bull geen interesse heeft in de Formule E omdat “we pure racers zijn”. Bovendien zou de elektrische raceklasse niet in de marketingstrategie van de energiedrankfabrikant passen. “Formule E is voor ons enkel een excuus van de auto-industrie om af te leiden van het dieselschandaal”, vertelde Marko daarover. De Formule E weigerde destijds te reageren op de uitspraken.

Anderhalf jaar later komt FE-topman Jamie Reigle alsnog terug op de uitspraken. Tijdens het ‘Future Forum’ dient hij Marko van repliek. “Ik denk dat de belangrijkste woorden van Marko’s uitspraken ‘pure racers’ zijn”, reageert Reigle. “Er is een definitie van wat autoracen was en daarom hebben mensen daar bepaald beeld van.”

Volgens de Brit voldoet de Formule E aan een nieuwe definitie van autosport. “We zijn van mening dat we de grens verleggen. Als je kijkt naar het aantal fabrikanten dat meedoet aan het kampioenschap, de coureurs, hoe competitief het is,… Voor mij dat is de definitie van sport.”

Reigle reageert tijdens het Future Forum niet enkel op Marko’s uitlatingen, ook uitspraken van F1-baas Chase Carey komen ter sprake. “De Formule E vormt geen bedreiging voor de F1”, stelde Carey eind vorig jaar. “Mijn persoonlijke overtuiging is dat de wereld groot genoeg is voor meerdere autosportkampioenschappen. Ik voel me gevleid dat Chase en Marko denken dat ze over ons moeten praten”, besluit de Brit.

