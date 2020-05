Topman Formule E: ‘Formule 1 heeft drie opties voor toekomst, ik verkies fusie met ons’

Alejandro Agag, topman van de Formule E, zegt dat de elektrische raceklasse en de Formule 1 in de toekomst wel eens zouden kunnen fuseren tot één kampioenschap. Volgens Agag is het een kwestie van tijd vooraleer de Formule E de raceklasse is die de auto-industrie vertegenwoordigt. Hij denkt dat de Formule 1 drie opties heeft voor de toekomst. “Een fusie of samenwerking met de Formule E is de optie die ik het liefste zie.”

Momenteel wordt de Formule E algemeen gezien als het kleine, elektrische broertje van de Formule 1. Men kan echter niet ontkennen dat de elektrische raceklasse steeds meer nieuwe autofabrikanten aantrekt. Alejandro Agag, topman van de Formule E, voorspelt daarom dat zijn klasse na verloop van tijd de koningsklasse van de autosport zal worden. Reden daarvoor is de elektrificatie van straatauto’s.

“Ik zeg het al enige tijd: de Formule E zal uiteindelijk de sport worden die de auto-industrie vertegenwoordigt”, vertelt Agag in Autosports podcast Current Affairs. Volgens Agag heeft de F1 drie opties in de toekomst. De eerste optie is een fusie met de Formule E, al is die eventueel nog ver weg. “Momenteel speelt dat niet. Misschien over een paar jaar. De Formule 1 zal dan volledig elektrisch zijn”, vertelt de Spanjaard.

“Een tweede mogelijkheid is dat de Formule 1 besluit om vast te houden aan verbrandingsmotoren en men geen waarde hecht aan een band met de auto-industrie, ook dat is mogelijk. Paardenraces hebben ook niets met de automobielindustrie te maken, maar ze bestaan nog altijd”, geeft Agag als voorbeeld. “De Formule 1 wordt dan een sport zonder link met de industrie.”

Agag stelt dat grote autobedrijven als Daimler, Fiat en Renault enkel interesse in een raceklasse zullen tonen als ze verband houdt met straatwagens. Daarom maakt Agag zich geen zorgen over de toekomst van zijn Formule E, de enige klasse met een FIA-licentie voor een wereldwijde elektrische formuleklasse.

Zo komt de Spanjaard tot een derde en laatste optie: “De Formule 1 wacht tot 2039 en verzekert zich dan van een licentie voor een elektrisch singleseater-kampioenschap. Tot dat jaar hebben wij die licentie in het bezit. Dat zijn de drie opties.” Als het aan Agag ligt, wordt voor de eerste optie gekozen. “De eerste optie, een fusie of samenwerking tussen ons, iets in die richting. Dat is zeker de optie die ik het liefste zie.”

