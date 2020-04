Formule E kondigt besparingsmaatregelen aan, Gen2 EVO-auto jaar uitgesteld

De Formule E heeft de introductie van de Gen2 EVO-auto met een jaar uitgesteld. Het is een van de maatregelen die de elektrische raceklasse treft om de kosten in deze financieel onzekere tijden te drukken. “We hebben een flexibele aanpak gekozen.”

De Formule E-teams, organisatie en FIA kwamen gisteren tot een akkoord over een reeks ingrepen om kosten te sparen. Onder meer de introductie van de nieuwe generatie FE-bolide wordt uitgesteld naar het seizoen 2021-2022. Dat werd via e-vote goedgekeurd door de Wereldautosportraad (WMSC).

Naast het uitstellen van de nieuwe bolides wordt ook de ontwikkeling van de aandrijflijn ingeperkt. Fabrikanten kunnen de komende twee seizoenen slechts één keer wijzigingen aanbrengen als onderdeel van een verlengde homologatieperiode. Tot slot kunnen teams ofwel een nieuwe auto introduceren in seizoen zeven, die ze dan twee jaar moeten gebruiken, of ze blijven volgend seizoen de bestaande technologie gebruiken voordat ze een jaar later overstappen naar de nieuwe auto voor één seizoen. Op die manier hoopt de Formule E de ontwikkelingskosten te verminderen.

Door dit te doen hebben we de kosten voor de ontwikkleing van de auto gehalveerd.

FIA-baas Jean Todt steunt de maatregelen. “In deze moeilijke periode is het een prioriteit om de kostenstructuren in de autosport aan te passen om de duurzaamheid te garanderen.” FE-baas Alejandro Agag is tevreden dat ‘zijn’ sport op deze manier reageert. “In deze uitdagende tijden hebben we een flexibele aanpak gekozen. Niet alleen met de snelle en verstandige beslissing om het seizoen tijdelijk op te schorten, maar nu ook door kostenmaatregelen te implementeren. Door dit te doen hebben we de kosten voor de ontwikkleing van de auto gehalveerd”, aldus Agag.

