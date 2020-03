Formule E-seizoen opgeschort: geen races in maart en april

Het Formule E-seizoen wordt voorlopig stilgelegd door de uitbraak van het coronavirus, dat meldt de organisatie in een statement. Nu het virus officieel tot pandemie is verklaard, nemen de FE-organisatie en de FIA drastische maatregelen.

Het seizoen wordt de komende zes weken opgeschort. “De races in de dichtbevolkte steden worden uitgesteld”, is te lezen in het statement. “Dit betekent dat het niet mogelijk is dat de races in Seoul, Parijs en het al eerder op de lange baan geschoven Jakarta op de oorspronkelijke data worden gehouden.”

De raceklasse maakt gebruik van een vlaggensysteem om de fasen en perioden te bepalen waarin races kunnen doorgaan of worden uitgesteld. Dit is een traditioneel systeem in de autosport. Rood staat voor geen races, bij een gele vlag is er kans op een race en bij groen gaat een race door. Op dit moment geldt de rode vlag voor de maanden maart en april. Mei is gemarkeerd door een gele vlag en voorlopig gaan races in de maanden juni en juli door.

De eerstvolgende race, zoals het er nu voorstaat, staat gepland in Berlijn op 21 juni. “Samen met de FIA en de lokale autoriteiten houdt de Formule E de situatie nauwlettend in de gaten. Ook bekijken we de mogelijkheden om races te organiseren en opnieuw in te plannen.”

