Formule E stelt nu ook Jakarta uit door coronavirus, Parijs lijkt de volgende

De Formule E stelt de E-prix van Jakarta uit door de uitbraak van het coronavirus, dat meldt de organisatie in een statement. Door het stijgende aantal besmettingen in Indonesië is het te riskant om het raceweekend door te laten gaan. Parijs, gepland op 18 april, lijkt de volgende te zijn.

De race in Indonesië zou op 6 juni plaatsvinden. De gouverneur van Jakarta, de FIA, de Formule E, de Indonesische motorsportbond en de organisatie van de Jakarta E-prix hebben besloten dat het niet mogelijk is dat de wedstrijd op die datum wordt verreden.

“Door de uitbraak van Covid-19 (de wetenschappelijke naam voor het coronavirus, red.) en het grote aantal besmettingen in Jakarta hebben we besloten om de race uit te stellen. Zo beschermen we de deelnemers, het personeel en de toeschouwers”, vertelt de organisatie in een persbericht. “We houden de situatie nauw in de gaten om de race mogelijk op een later tijdstip in te plannen.”

Dit is al de derde keer dat de Formule E een E-prix uitstelt door de uitbraak van het coronavirus. Eerder schoof de organisatie de races in het Chinese Sanya en Rome op de lange baan.

