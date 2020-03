Eindhoven wil in 2022 eerste E-Prix onder kunstlicht organiseren

In Eindhoven is vandaag officieel de kandidatuur voor een Nederlandse Formule E-race voorgesteld. Formula Eindhoven, de organisatie achter de mogelijke E-Prix, wil in het seizoen 2021-2022 de eerste Nederlandse E-Prix organiseren. “Eindhoven is dé plek in Europa voor een Formule E-race”, klinkt het bij de organisatie.

Onder leiding van Rob Kamphues en in bijzijn van Formule E-coureur Robin Frijns stelde Formula Eindhoven vandaag officieel de plannen voor een Nederlandse E-Prix voor. “We mikken op het seizoen 2021-2022”, vertelt de organisatie. Omdat het Europese gedeelte van het Formule E-seizoen in het voorjaar valt, zou de E-Prix van Eindhoven in 2022 plaatsvinden.

Naast eerste Nederlandse E-Prix hoopt de organisatie nog een ander unicum te verwezenlijken. “Eindhoven staat bekend als de lichtstad. Daar zetten we op in met onze kandidatuur. Als het even kan willen we de eerste avondrace in de Formule E organiseren”, vertelt Peter-Paul Laumans van Formula Eindhoven.

Vanaf 2022 drie jaar Nederlandse E-Prix?

De stichting hoopt de E-Prix in eerste instantie voor drie jaar naar Eindhoven te halen. “Onze kandidatuur is definitief, het doel is de Formule E voor minstens drie jaar naar Nederland te halen.” Het idee voor een Nederlandse E-Prix ontstond in Amerika. Peter-Paul Laumans bezocht de Indy 500 en sprak daar met Mario Andretti. “Andretti noemde de Formule E ‘the next big thing’.”

Volgens Laumans is Eindhoven de perfecte plaats voor een FE-race. “Innovatie en technologie zijn de kernwaarden van de Formule E, maar ook van Eindhoven. We zijn een regio die cruciaal is in technologische ontwikkeling. Eindhoven is dé plek in Europa voor een Formule E-race”, klinkt het enthousiast.

Ook Robin Frijns, aanwezig bij de voorstelling, denkt dat Eindhoven geschikt is voor een E-Prix. “Als er een plek in Nederland is waar de Formule E thuishoort, is het Eindhoven.” Volgens Frijns zou een Nederlandse E-Prix een goede manier zijn om het elektrische broertje van de F1 bekender te maken in Nederland.

Is een Nederlandse E-Prix haalbaar? Volgens de organisatie uiteraard wel. “Ik denk dat we een grote kans maken”, zegt Laumans. “Eindhoven heeft te bieden wat de Formule E zoekt. Daarnaast wil de Formule E haar kalender uitbreiden, wat kansen biedt.” In juni 2021 valt het besluit over een mogelijke Formule E-race in Nederland.

