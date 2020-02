Formule E: Zege Da Costa in Marokko, Nederlanders scoren niet in straatgevecht

António Félix da Costa heeft de Formule E-race in Marokko gewonnen. De Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns stonden met lege handen na het straatgevecht in Marrakech.

Actie was er genoeg in de straten van de Marokkaanse metropool. Zo vocht De Vries zich knap terug naar voren nadat hij vroeg in de race een drive-through kreeg. De Mercedes-coureur kreeg straf omdat hij te veel energie gebruikt zou hebben. Hij knokte zich van de voorlaatste plek nog terug naar de elfde plaats, nét buiten de punten. Frijns, van Envision Virgin Racing, finishte één plekje achter De Vries als twaalfde.

Vooraan was het ook spannend, met een felle strijd om de zege tussen Da Costa (die van pole was vertrokken) en BMW’s Maximilian Günther. Günther kreeg het in de slotfase nog aan de stok met titelverdediger Jean-Eric Vergne. Verrassend, want Vergne was als elfde gestart en moest vrijdag de eerste training nog laten schieten vanwege migraine.

Een andere coureur die opviel, was Mitch Evans. De Jaguar-rijder startte als 24ste en laatste, maar werkte zich gestaag naar voren en eindigde zelfs nog in de punten, op plek zes. Evans beperkte de schade in het kampioenschap zo, want hoewel hij voor de race in Marrakech bovenaan stond en Da Costa hem nu voorbij is, staat hij alsnog tweede.

De Belg Stoffel Vandoorne (puntloos in Marokko) staat zesde in de tussenstand. De Vries is de hoogst geklasseerde Nederlander op plek dertien, twee plaatsjes voor Frijns. De volgende Formule E-race is op 4 april, in Rome.