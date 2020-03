Formule E stelt E-Prix in Rome uit vanwege coronavirus

De Formule E heeft besloten de E-Prix in Rome – oorspronkelijk op 4 april op de kalender – uit te stellen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus en dat heeft dus ook gevolgen voor de Formule E-race in Rome. De elektrische raceklasse stelt de race uit, nu de Italiaanse overheid maatregelen treft die onder meer sportevenementen raken, om zodoende verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Tweede uitgestelde E-Prix

Een nieuwe datum is er nog niet. De Formule E verklaart echter met de betrokken instanties samen te werken er een te vinden. De E-Prix in Rome is de tweede Formule E-race die wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. Eerder werd de race in het Chinese Sanya al op de lange baan geschoven.

De volgende Formule E-wedstrijd op de kalender, is nu die in Parijs, op 18 april. Daarna volgt echter de E-Prix van Zuid-Korea: net als Italië en China een land dat zwaar is getroffen door het coronavirus. De E-Prix in Rome is de eerste grote Europese race die slachtoffer is van het coronavirus.

In andere motorsporten zijn zoals bekend ook al races beïnvloed door het coronavirus. De Formule 1 heeft de Grand Prix van China uitgesteld, vooralsnog zonder nieuwe datum. De MotoGP heeft haar race in Qatar geschrapt en die in Thailand uitgesteld. In Japan is de opener van de Super Formula uitgesteld.

