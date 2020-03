Bahrein zet kaartverkoop voorlopig stop om coronavirus

De kaartverkoop van de GP van Bahrein is voorlopig stilgelegd vanwege het coronavirus. De organisatie wil voorkomen dat toeschouwers te dicht bij elkaar komen te zitten uit angst voor de verspreiding van het virus.

“Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft het Bahrain International Circuit (BIC) besloten om de kaartverkoop geleidelijk in te voeren. Zo zorgen we ervoor dat aan de juiste regels omtrent de sociale afstand wordt voldaan”, meldt het BIC in een verklaring. De organisatie staat in contact met de lokale autoriteiten en de F1-organisatie. Op hun advies zullen er meer tickets vrijkomen of krijgen mensen hun geld terug.

Lees ook: Australië scherpt reisbeperkingen aan wegens coronavirus

Het circuit treft ondertussen al verschillende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo zijn er extra medische voorzieningen en meer mogelijkheden om handen te wassen. Bahrein zelf scherpt de reisbeperkingen voor reizigers vanuit Italië aan.

De GP in Bahrein is de tweede van het seizoen en vindt plaats op 22 maart. Of deze door kan gaan is nog maar de vraag. De organisatie praat nog niet over het uitstellen of afgelasten van de avondrace. Ook laat het zich niet uit over de hoeveelheid kaarten die al zijn verkocht.

Lees ook: Brawn over coronavirus: ‘Geen GP als een team een land niet in kan’