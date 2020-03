Als het coronavirus ervoor zorgt dat één of meer Formule 1-teams een Grand Prix moeten missen, wordt er niet geracet. Dat stelt Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1.

“Als een team een land niet in kan, kunnen we niet racen”, spreekt Brawn duidelijke taal tegenover Reuters. Of althans: “Het kan dan in elk geval geen race zijn die officieel meetelt voor het wereldkampioenschap Formule 1, want dat zou oneerlijk zijn.”

Mocht een Formule 1-team zelf besluiten niet af te reizen vanwege het coronavirus, dan ligt het volgens Brawn anders. “Want dan is het hun eigen beslissing. Maar als een team niet kan racen vanwege een beslissing die door een land is gemaakt”, zo doelt Brawn op de reisrestricties die nu verspreid over de wereld worden doorgevoerd vanwege de uitbraak van het coronavirus, “dan zou dat niet eerlijk zijn.”

Italiaanse toestand(en)?

Brawn lijkt zo met name op Bahrein en Vietnam te doelen, de tweede en derde race van het jaar. Bahrein en Vietnam hebben de afgelopen dagen strikte reisrestricties ingevoerd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Zo wil Bahrein iedereen weren die twee weken voor het afreizen naar Bahrein in Italië is geweest. Dit omdat het coronavirus hevig is uitgebroken in Italië. In Vietnam zijn quarantaine-maatregelen van kracht: iedereen die uit Italië komt, moet eerst veertien dagen in afzondering.

Voor de uit Italië afkomstige teams Ferrari en Alpha Tauri is dat uiteraard een struikelblok, net als voor de Italiaanse bandenleverancier Pirelli. Ook Ferrari-klanten Alfa Romeo en Haas (dat ook met het Italiaanse Dallara werkt) kunnen hinder ondervinden.

In Australië, waar de seizoensopener wordt gehouden, staat Italië ook op de lijst met risicogebieden, maar hoeven mensen die daarvandaan komen nog niet in quarantaine.

Probleem voor Honda?

Zowel in Bahrein als Vietnam zijn verder quarantaine-maatregelen ingevoerd voor mensen uit Japan, wat voor Honda (motorleverancier van Red Bull en Alpha Tauri) uitdagingen oplevert. Honda heeft daarom besloten bepaalde personeelsleden niet na de wintertests terug te laten vliegen naar Japan.

F1 wil versnelde procedures

De BBC meldt verder dat de Formule 1 eraan werkt er in Bahrein een versnelde procedure doorheen te krijgen voor Formule 1-personeel. Ook met Vietnam zou hierover worden gesproken.

Door de uitbraak van het coronavirus is ook de logistieke puzzel een stuk lastiger geworden voor alle Formule 1-teams. Voor veel van de overzeese reizen wordt immers overgestapt in Singapore, Hong Kong of Dubai. Voor wie recent in deze landen is geweest, gelden in Bahrein ook uiteenlopende maatregelen, tot aan een inreisverbod. Veel teams zijn dus druk bezig met het omboeken van hun reizen.