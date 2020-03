Ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus staat het licht nog op groen voor de Grand Prix van Australië. Dat stelt de organisatie zelf.

Na een weekend waarin de MotoGP aankondigde de race in Qatar te schrappen en die in Thailand uit te stellen, zijn alle ogen weer op de Formule 1 gericht. De koningsklasse van de autosport schoof eerder de Grand Prix van China, oorspronkelijk de vierde race van 2020, op de lange baan. De eerste drie races (Australië, Bahrein en Vietnam) staan echter nog gewoon ingeroosterd.

Met het aftellen naar Australië inmiddels in volle gang – de race is op 15 maart – is de Grand Prix down under het eerste vraagstuk. Zeker met teams, leveranciers, media en andere medewerkers die eind deze week, begin volgende week naar Melbourne afreizen. “Alle seinen staan op groen”, klinkt het echter vanuit Australië, bij monde van Grand Prix-CEO Andrew Westacott.

‘Gezondheid en veiligheid voorop’

In hetzelfde statement benadrukt Westacott dat ‘de gezondheid en veiligheid van iedereen die naar de Grand Prix komt uiteraard voorop staat’. “We treffen echter bij elke Australische Grand Prix robuuste maatregelen wat betreft gezondheid, veiligheid en het managen van calamiteiten”, voegt hij daar aan toe.

“We werken nauw samen met de overheid en gezondheidsinstellingen wat deze situatie betreft”, doelt de organisator van de Grand Prix van Australië op het coronavirus. Alle ontwikkelingen worden uiteraard ‘nauwlettend in de gaten gehouden’. Volgens Westacott is op het moment geen sprake van reisrestricties. Zodoende vallen er volgens hem voor de teams geen belemmeringen te verwachten qua reizen.

‘Gaan gewoon door’

Vanuit de Formule 1 zelf is ook geen indicatie gegeven dat de Grand Prix van Australië niet doorgaat nu het coronavirus om zich heen grijpt. Formule 1-CEO Chase Carey verklaarde vorige week te verwachten dat de eerste drie races gewoon plaatsvinden. “We gaan naar Melbourne, dan naar Bahrein en door naar Vietnam”, aldus Carey tegenover de BBC.

