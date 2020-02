Formule 1-topman Chase Carey stelt dat de Grands Prix in Bahrein en Vietnam gewoon doorgaan, ondanks de dreiging van het coronavirus. “We gaan naar Melbourne, dan naar Bahrein en door naar Vietnam”, klinkt het stellig.

Carey reageert daarmee op berichten dat – na het uitstellen van de Grand Prix van China – ook de races in Bahrein en Vietnam wel eens ernstige hinder kunnen ondervinden van het coronavirus. De Formule 1 zou hier donderdag en vrijdag ‘crisisberaad’ over houden in Barcelona, maar Carey blijft dus stellig.

Hoewel er met name vraagtekens bestaan omtrent Vietnam ‘staan alle seinen op groen’ voor die race, zo wordt Carey geciteerd door de BBC. “We zijn van plan door te gaan met de race in Hanoi”, verklaart hij. De organisatie in Vietnam herhaalde woensdag ook al dat de Grand Prix niet in gevaar is.

Over Bahrein bestaat volgens Carey evenmin twijfel. “We gaan naar Melbourne, dan naar Bahrein en door naar Vietnam.” Daarmee blijven de eerste drie Grands Prix, als het aan de Formule 1 ligt, vooralsnog dus gewoon op de geplande data op de kalender staan.

Hoewel Bahrein en Vietnam vooralsnog doorgaan, kan het coronavirus wel voor grote logistieke problemen zorgen voor de Formule 1. Dit vooral wat betreft de reisrestricties die in bepaalde landen worden doorgevoerd, met de teams en vracht die (met tussenstops) de hele wereld over moeten.

